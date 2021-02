Netflix podría haber encontrado a su nueva Mia Colucci para el remake de ‘Rebelde’: Azul Guaita

“Qué difícil es ser yo”, decía hace 19 años una jovencísima Luisana Lopilato dando vida a la carismática Mia Colucci en la serie Rebelde Way. Su personaje se convirtió en uno de los más recordados y queridos de la telenovela juvenil argentina creada por Cris Morena. De hecho, su estela fue tan grande que en su adaptación mexicana, donde Anahí se metía en la piel de esta dulce adolescente millonaria, también enamoró al público desde el primer momento.

Ahora, casi dos décadas después, ha llegado el momento de que una nueva generación conozca las aventuras y desventuras del exclusivo colegio Elite Way School de la mano de Netflix. Y es que la plataforma de streaming ya anunció que estaba preparando un nuevo reboot de la serie.

Desde entonces, han sido muchos los rumores sobre los posibles actores y actrices que se meterán en la piel de los protagonistas. ¡Y es que sus antecesores dejaron el listón por las nubes! Pues bien, parece que tras meses de búsqueda, Netflix podría haber encontrado a su perfecta Mia Colucci.

Muchos rumores, recogidos por medios mexicanos como Yucatán o Fútbol, aseguran que la modelo y actriz Azul Guaita será la nueva Mia Colucci. Pero, ¿quién es ella?

Azul Guaita, ¿la nueva Mia?

Se trata de una joven mexicana de 19 años que lleva toda su vida delante de las cámaras. Vamos, que tiene mucha experiencia. De este modo, ha aparecido en telenovelas desde antes de empezar a hablar, siendo uno de los personajes de la serie Clase 406 cuando solo era una niña.

Además, ha aparecido en telenovelas como Mi marido tiene una familia o Soltero con Hijas, donde ha alcanzado una gran popularidad. Prueba de este éxito son su medio millón de seguidores y seguidoras de Instagram. Y es que la joven es toda una celebridad ya en su país. De este modo, si se confirmasen los rumores y se convirtiese en el famoso personaje de la serie, estamos seguros de que su popularidad traspasaría fronteras.

Pero su hay en una red social donde la artista es conocida es, sin duda, en TikTok. Como buena zennial que es, Azul suma más de dos millones de seguidores y seguidoras en su perfil.

Aunque sea mexicana, los fans argentinos de la serie podrían estar contentos con esta elección. ¿La razón? Los padres de Azul son argentinos.

Tenemos que reconocer que la joven también tiene un gran parecido con las otras dos actrices que dieron vida a Mia: es rubia, tiene la cara angelical y una figura envidiable.

Si esta noticia fuese cierta, la sobrina de Anahí (quien es igualita que su tía) no sería la nueva Mia Colucci. Y es que no puede haber dos reinas en el Elite Way School.