Sarah Hyland (‘Modern Family’) sorprende a todo el mundo con su nuevo look

Sarah Hyland, la actriz a la que conocimos e idolatramos en la serie Modern Family, nos tiene acostumbrados a frecuentes cambios de estilo. Pero tenemos que reconocer que su última publicación en Instagram nos ha dejado completamente descolocados.

No podríamos decir que está irreconocible pero desde luego sí que su imagen es muy sorprendente. La intérprete neoyorquina se ha hecho un nuevo peinado dándole a su pelo un tono color rojizo mucho más intenso al que favorece su larga melena ondulada.

"He vuelto a mis raíces irlandesas/escocesas. También es que me aburría y me ví la serie Outlander por segunda vez" escribía en su perfil oficial de Instagram donde ha dejado testimonio de su nuevo look con una espectacular foto en la que juega con la luz del sol en su pelo y en sus ojos.

Durante casi toda su participación en la serie y durante muchos de sus otros papeles, Sarah Hyland solía lucir larga melena oscura, pero justo antes de su no boda ya pudimos verla con estos tonos mas rojizos o tirando a cobre.

Por culpa de la pandemia no pudo celebrar su ceremonia soñada como estaba planificado. Pese a todo pudimos ver como ella y Wells Adams se hacían unas románticas fotos junto a un precioso viñedo. No cabe duda de que la actriz está viviendo uno de los momentos personales más felices.

Esperamos que Sarah Hyland pueda ir dejando atrás los problemas físicos y psicológicos que han estado presentes durante toda su vida.