Billie Eilish revela sus “dioses” musicales: The Strokes y Frank Ocean, entre otros

Billie Eilish ha comentado incansables veces en recientes entrevistas la obsesión que tiene por la banda de rock The Strokes. Especialmente por su último álbum The New Abnormal lanzado el pasado 2020, que es el sexto de su carrera y está formado por temas como Bad Decisions, Eternal Summer o Selfless, pero la joven asegura que “todos los temas son buenos”. La banda estadounidense de Nueva York, que lleva en activo desde 1998, ha enamorado el corazón de la cantante de Bad Guy.

Y es que ha escuchado innumerables veces este proyecto musical mientras monta en bicicleta. “Cuando encontré el disco por primera vez, daba muchos paseos en bici. Lo escuchaba entero con el altavoz que tiene incorporado mi mochila y pedaleaba por vecindarios aleatorios, siempre estaba soleado con brisa, bonito y verde”, cuenta en su última entrevista a The New York Times para su sección My Tens.

“Julian Casablancas es un genio, siempre que escucho sus letras pienso ‘yo nunca hubiera pensado en decir eso’. Eso es lo que amo de ellos, que son muy inesperados, pero a la vez te puedes identificar. Cada una de sus canciones es buena”, sigue explicando Eilish. En diciembre del año pasado, mencionaba el tema At The Door como una de sus favoritas a Triple J: “La melodía, la letra, me encanta todo de ella”.

The New Abnormal viene después de Comedown Machine (2013), Angles (2011), First Impressions Of Earth (2006), Room On Fire (2003) y el primero de todos, Is This It (2001).

Frank Ocean, su otro amor

En esta misma conversación, una de las artistas más influyentes de la industria musical, confesaba que el álbum de Frank Ocean de 2016, Blonde, es su preferido para “cualquier momento, pero en especial cuando me quiero relajar”.

La vocalista recuerda una anecdótica historia en la que necesitó de esa relajación y acudió a la música del artista en cuestión. “Cuando me hicieron un molde de yeso para sacar la forma de mi cabeza en un photoshoot de la revista Garage, me puse a Frank Ocean una hora entera para que no me diera un ataque de pánico.

Eilish dice que “no ha tenido la oportunidad de conocerle, pero no espero ni siquiera que se acerque a mí”. “Él puede seguir siendo Dios en lo alto de las nubes”, dice ella demostrando la admiración que tiene hacia él.

En cuanto a artistas femeninas, Eilish ha manifestado su devoción por Arlo Parks, la joven promesa británica que ha lanzado hace poco un nuevo disco: Collapsed In Sunbeams. Tanto es así, que utiliza sus letras como pie de foto en Instagram. Descúbre todo sobre ella, no te arrepentirás.