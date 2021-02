The Weeknd y ‘Save Your Tears’ entran en la Lista de LOS40: ésta es su historia

The Weeknd se despidió de la era After Hours con Save Your Tears, un tema con el que además nos mostró un nuevo vídeo conceptual. Y es que en él pudimos conocer a un Abel sin vendas, eso sí, con un rostro completamente distinto y nuevo protagonizado por la exagerada cirugía estética.

Este vídeo es una auténtica revolución personal del propio The Weeknd que ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo. Tanto es así que este sábado 27 de febrero ha hecho entrada triunfal en la Lista de LOS40, directo al puesto 31. Pero este tema guarda una historia que muchos han mencionado y que ha abierto un debate difícil de cerrar. Por supuesto, el amor y el desamor son los protagonistas.

Save Your Tears habla de sus pasadas relaciones y recuerda algunas de las experiencias que ha recolectado de ellas. Lo que destaca, según expresa Genius, es que muestra apoyo emocional por su ex. Eso es algo que podemos leer en los versos de "Me he dado cuenta de que he llegado tardo y tú te mereces a alguien mejor". Pero eso no es todo.

¿Recuerdas que el cantante mantuvo una relación con Bella Hadid y otra con Selena Gomez? Pues para muchos, ambas tienen que ver en las palabras que canta en esta canción. Nos fijamos en los versos de "Te vi bailando en una sala llena de gente. Pareces feliz cuando no estoy contigo. Pero entonces me viste, te pilló por sorpresa. Una lágrima cayó desde tu ojo".

Según un usuario de Twitter, esto ocurrió en la realidad con Bella. Él llegó a un club en el que se encontraba y ella lo abandonó inmediatamente. Una escena que dio de qué hablar en las redes. Pero eso no es todo.

"Te rompí el corazón como otra hizo con el mío", dice The Weeknd en otro de sus versos. Así es. Después de su relación con Hadid, comenzó a salir con Selena. Pero su amor terminó y todo apunta a que lo hizo por la razón que el propio Abel explica en este verso.

Por supuesto, todos son teorías que ninguno de nuestros protagonistas han confirmado. Pero dicen que, en la gran mayoría de ocasiones, uno compone canciones que salen de sus propias historias, ¿no?