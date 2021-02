Canciones que compartieron el mismo título y el mismo éxito: In your eyes

The Weeknd y Kylie Minogue tienen algo en común aparte de su increíble talento musical que les permite reciclarse cada poco tiempo para seguir logrando el éxito en las listas de ventas. Tanto el canadiense como la australiana han creado una canción que comparte el mismo título y casi el mismo éxito: In your eyes.

Casi 20 años separan estos dos temas que ya forman parte del imaginario colectivo de la industria musical. En ambos casos llevó a sus respectivos autores al número 1 y fue disfrutada al máximo por un público entregado. Al pop nunca le había sentado también ese toque electrónico para gozarlo al máximo en la pista de baile.

In your eyes es la última parada de esta serie de reportajes que ya ha visitado otras canciones como Diamonds, Memories, Say my name, Just can't get enough, La flaca, Señorita, I don't care, Fuego, Happy y Adore you que nos dejaron importantes curiosidades en la historia de la música.

In your eyes de The Weeknd

In your eyes fue una de las grandes apuestas del músico canadiense en su álbum After hours. No se explica de otra manera el hecho de que viera la luz como tercer single de su más reciente trabajo cuando Blinding lights seguía siendo el foco de atención mundial en 2020.

Pero In your eyes consiguió hacerse hueco en la lista de éxitos y de qué manera. En LOS40 fue número uno durante varias semanas de manera no consecutiva logrando hacer sombra al hit que estaba en boca de todo el mundo. La ola revival de sonido ochentero era ya imparable gracias a The Weeknd.

Ayudó mucho a ello el hecho de que el cantante continuara con su línea conceptual en cuanto a la propuesta audiovisual. Un corto de casi 6 minutos en el que Abel Tesfaye mostraba su lado más gore y psicópata. Cuchillos, hachas, sangre, cabezas decapitadas... Atodo ello contribuye una dirección magistral de Anton Tammi con planos que podrían formar parte de lo mejor del género en Hollywood y el papel de Zaina Miuccia como vengadora.

The Weeknd es el principal compositor (Abel Tesfaye), con la colaboración del rapero canadiense Belly, y productor de la canción que también co-produjeron Max Martin y Oscar Holter. La prueba de su éxito es que en menos de un año ha tenido dos remixes oficiales (con Doja Cat uno y Kenny G otro) más una decena de no oficiales y con más de 700.000 unidades vendidas de la canción

In your eyes de Kylie Minogue

In your eyes cumplió este 18 de febrero de 2021 sus 19 años de vida. Nadie lo diría. Su sonido es más actual que el de muchas producciones del momento. Y esa era la firma marca de la casa de una solista australiana que en aquella época era capaz de discutirle el reino del trono del pop a la mismísima Madonna.

Kylie Minogue eligió In your eyes como segundo single de su octavo disco de estudio: Fever. Igual que sucede con el canadiense, In your eyes no fue el primer sencillo elegido. Ese honor le correspondió a Can’t get you out of my head, probablemente otro de los mayores éxitos en la carrera musical de la intérprete.

Y pese a su alargada sombra, In your eyes también logró llegar al número 1 de las listas australianas y quedarse muy cerca en Reino Unido o Estados Unidos donde comenzó a causar sensación. El tema fue compuesto por la propia Kylie Minogue en colaboración con Richard Stannard, Ash Howes y Julian Gallagher, quien también la produjo.

Su estética, como la de todo ese disco, tenía un cierto aire futurista que tan de moda estaba en aquella época. Dawn Shadforth dirigió el videoclip que se convirtió en fantasía para millones de sus seguidores.

Kylie Minogue es una leyenda de la música. Sus discos han ocupado el puesto más alto de muy diferentes listas internacionales durante muchas semanas, además de haber vendido más de 90 millones de copias en todo el mundo.