‘El Debate de La isla de las tentaciones’ nos muestra la reacción de Diego al ver a Lola con Carlos

La historia de Diego y Lola tiene a muchísima gente enganchada y pendiente de cómo acabará la cosa entre ellos en La isla de las tentaciones. Parece que la leonesa anda un tanto confundida. Primero se dejó seducir por Simone. El italiano consiguió conquistarla con su intensidad y sus palabras bonitas, pero ella acabó agobiándose y arrepintiéndose. Echaba mucho de menos a su chico y se había dado cuenta de que era de él de quien de verdad estaba enamorada.

Ese arrepentimiento fue el que vio Diego aquella ocasión en la que pudo ver diez minutos en directo a su chica. Coincidió que en ese tiempo pilló a Lola llorando y contándoles a sus amigas lo mal que estaba porque no quería perder a Diego, su gran amor.

Eso descolocó a este témpano de hielo que parece ser Diego. El chico vengativo, tras ver las primeras imágenes de su chica en la primera hoguera, decidió devolvérsela y enrollarse con Carla. Pero ver a su chica en ese estado le hizo dudar de todo.

Parecía dispuesto a darle una nueva oportunidad a Lola y, de hecho, pidió hoguera de confrontación para poder hablar de ella y decirla que todavía seguía queriéndola y que era capaz de perdonar todo lo que había pasado.

La hoguera de confrontación

En el último programa vimos cómo era ese reencuentro en la hoguera. Un abrazo y mucho arrepentimiento, aunque había algo que Diego todavía no había visto y Lola le advertía de que “he hecho cosas peores”. Menudo palo para el cántabro que no se esperaba algo así.

Había confesado que había pedido la hoguera por ella, porque no quería que siguiera sufriendo y llorando y para decirla que todo podía arreglarse, pero claro, no se esperaba una segunda infidelidad.

Así nos quedamos en el último programa, pendientes de la decisión que iban a tomar en esa hoguera. Este lunes, en El Debate, hemos podido ver un poco más de lo que sucedió. “No sé qué me pasó”, dice Lola entre lágrimas.

Una decisión pendiente

El gesto de Diego permanece imperturbable, como es habitual en él que no es muy de exteriorizar lo que siente. “No sé, si me pellizcan, quizá, y es un sueño y me despierte y estamos todavía en León, antes de venir aquí”, acierta a decir con cierta emoción en su voz.

“El de las imágenes no es Simone, no sé si lo has visto… Diego”, decía ella entre lágrimas. Y entonces Sandra Barneda lanza la pregunta más temida: “Diego, ¿quieres abandonar La isla de las tentaciones con Lola, solo, con otro amor o prefieres seguir con esta experiencia?”.

La respuesta el jueves en la nueva entrega del programa.