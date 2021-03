Jessie J reflexiona sobre su álbum ‘Who You Are’ 10 años después de su lanzamiento

Este domingo 1 de marzo se celebraba el décimo aniversario de Who You Are, el disco que lanzó a Jessie J a la fama. Sí, ya ha pasado tanto tiempo desde que cantábamos por primera vez Price Tag, Nobody’s Perfect o L.O.V.E.

Con motivo de esta fecha, la artista ha hablado con Billboard en el Pop Shop Podcast de lo que supuso para ella este proyecto. “El reto de mejorar este disco es lo más difícil. Y no lo he hecho. Bang Bang casi lo hace”, cuenta ella sobre su colaboración con Ariana Grande y Nicki Minaj”.

“Me encanta que todavía la gente piense que estoy subestimada. No quiero ser la más grande de la habitación, lo que quiero es ser la más verdadera y la más real”, cuenta ella sobre la comparación con respecto a otras artistas. “Cuando miro hacia atrás ahora, hay un montón de momentos en los que simplemente quiero darme un abrazo, cuando me cuestionaba a mí misma... Ahora estoy viviendo mi mejor vida”, seguía diciendo.

A parte de este álbum en la que ella brilló por su faceta como solista, Jessie J también destacó por su composición hace años. La mítica Party In The USA de Miley Cyrus, es suya. “Con esta canción puse un pie como una artista creíble que puede escribir canciones, y siempre estaré muy agradecida por ello”, empezaba diciendo.

“Cuando Joe Biden salió elegido se puso esta canción. Estar asociada con algo tan histórico, incluso 12 o 13 años después, es mágico. Estoy uy agradecida por Miley, por lo que hizo con la canción y esta por mí. Pagó mis rentas. Me hizo estar a flote cuando estaba pasándolo mal y solo quería hacer mis cosas”, cuenta la artista.

Su próximo disco

Jessie J está cocinando su quinto álbum de estudio, con Ryan Tedder como productor ejecutivo, del que adelantó unos detalles en esta conversación: “Hay mucha honestidad en él, porque obviamente he pasado muchas cosas en la vida sobre las que la gente quiere saber”, dice la británica. Aunque cuenta que su círculo más cercano le advierte de que parece la música de una banda sonora de una película.

La vocalista no ha querido revelar aún la fecha exacta del lanzamiento, pero sí ha revelado que podremos escuchar un adelanto antes de otoño. Diez años después del exitazo de Who You Are, esperamos una Jessie J más madura musicalmente hablando, sin presión, pero con la misma esencia de siempre.