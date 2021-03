Olivia Rodrigo habla sobre Sabrina Carpenter: “No la conozco de nada”

Olivia Rodrigo se ha convertido en la estrella revelación de los que va de 2021. Gracias al éxito imparable del tema Drivers License, su nombre ha pasado a protagonizar titulares. ¡Y no nos extraña! La joven lleva seis semanas en lo más alto de la lista Billboard. En la de LOS40, la joven no ha parado de subir puestos y ya suena desde el #10.

Parte de este éxito cae en la genial letra que acompaña a la canción y que evoca a ese primer amor adolescente que, por desgracia, suele coincidir también con la primera desilusión sentimental. Olivia, que apenas tenía 17 años cuando escribió la canción, supo plasmar a la perfección esta emoción. ¿Y por qué supo hacerlo? Nada más y nada menos porque acababa de romper con su pareja, el actor Joshua Bassett.

Olivia plasmó en la letra el desamor que sentía hacia la coestrella de High School Musical, The Musical: The Serie. Además, en uno de los versos hace referencia a una chica rubia con la que podría estar saliendo ahora. Obviamente habla de Sabrina Carpenter.

Sabrina, por su parte, no tardó ni dos semanas en dedicarle una canción a modo de contestación a Olivia. Bajo el nombre de Skin, la cantante lanzaba una pullita en uno de sus versos: “supongo que rubia era lo único que rimaba”. Eso sí, en todo momento la estrella juvenil ha asegurado que la canción ya estaba escrita desde hace mucho tiempo. Claro, claro, Sabrina… te creemos.

Pues bien, cuando pensábamos que este intercambio de pullita, Olivia ha protagonizado un momento “te pongas como te pongas, yo a ti no te conozco de nada” en su última entrevista. La estrella Disney, apadrinada por la mismísima Taylor Swift, ha confesado en una entrevista para Radio.com que no tiene ninguna intención de contestar a Sabrina en una canción.

Además, la joven ha asegurado que no conoce de nada a la artista y que no puede escribir sobre ella:

“Es más, no la conozco en absoluto. Creo que nos hemos visto una o dos veces de pasada, pero nunca hemos hablado, así que no creo que pueda escribir una canción sobre alguien que no conozco. Pero creo que los artistas deberían poder escribir sobre quien quieran”.