Premios Goya 2021: ‘Las niñas’ triunfa y Mario Casas sorprende en un encuentro con marcado acento femenino

La 35 edición de los premios Goya era una gala complicada. Mantener al espectador sentado frente a la pantalla durante dos horas y media en un encuentro celebrado prácticamente de manera virtual y sin público tenía sus riesgos.

Claro que había estrellas, que Antonio Banderas y María Casado hicieron un buen trabajo como presentadores y que fue un gusto ver a talentos como Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Najwa Nimri, José Coronado, Antonio de la Torre entregando los premios a los ganadores. Sin embargo, muchos coincidieron en que los Goya pandémicos de 2021 fueron monótonos y rutinarios. Demasiado comedidos.

A pesar de sus múltiples inconvenientes y mejoras la de anoche fue una gala muy especial porque tuvo un marcado acento femenino. Pilar Palomero, Rozalén, Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi, Daniela Cajías, Ana Parra, Ana Rubio, Jamaica Ruíz García, Beatushka Wojtowicz, Nerea Torrijos, además de Aitana, Vanesa Martín y Nathy Peluso, que regalaron unas estupendas actuaciones musicales: todas tuvieron su momento de gloria en un encuentro donde brillaron Pilar Palomero y Las niñas, que se llevaron los premios a mejor película y dirección novel. En 17 de las 28 categorías al menos había una mujer galardonada. Todo un hito.

Valérie Delpierre y Alex Lafuente reciben el Premio a Mejor Película, que recae en Las niñas #Goya2021 pic.twitter.com/y4cm5P6mK9 — Premios Goya (@PremiosGoya) March 6, 2021

Sorpresas y algunas evidencias

La gran sorpresa de la noche fue, sin embargo, Salvador Calvo, quien triunfó con Adú en la categoría de mejor dirección cuando todas las quinielas apuntaban a Icíar Bollaín como favorita por La boda de Rosa, una de las películas más olvidada de la noche.

🎭@mario_casas_ recibe emocionado el Goya a Mejor Actor Protagonista. Vuelve a ver su discurso ⬇️ #Goya2021 pic.twitter.com/2dsXBxZB4W — Premios Goya (@PremiosGoya) March 6, 2021

Mario Casas también se alzó con la estatuilla por No matarás, haciendo pleno: una nominación, un premio. El actor, visiblemente emocionado por la noticia –aunque él dice no ser muy de premios– dio un discurso de agradecimiento en el que mencionó a su hermano pequeño y a su madre: "La amo, me ha dado alas para volar".

Por su parte, Patricia López Arnaiz se alzó con el cabezón a mejor actriz por su excelente trabajo en Ane y Alberto San Juan recogió el suyo a mejor secundario por Sentimental, dejándole un recado político al PSOE, al que recordó que las viviendas son un derecho universal. Nathalie Poza se hizo con el premio a mejor actriz de reparto por La boda de Rosa, el segundo que se llevó la película en toda la noche de los 8 a los que aspiraba (el otro se lo llevó Rozalén). Por su parte, Jone Laspiur sorprendió con el Goya revelación femenino (Milena Smit y Paula Usero partían como favoritas) y Adam Nourou sí cumplió con las expectativas en la categoría revelación masculina.

Akelarre: la más premiada

Curiosamente la película más premiada de la noche fue Akelarre, la única cinta que no aspiraba a ninguno de los tres grandes premios creativos: película, dirección y guion. La cinta del argentino Pablo Agüero se alzó con casi todo lo técnico: mejor música, dirección artística, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería y efectos especiales.

Los mayores batacazos de la noche se lo llevaron La boda de Rosa, que solo recogió dos de las ocho estatuillas a las que aspiraba, e Historias lamentables, Explota Explota, Los europeos y El inconveniente, que se fueron con las manos vacías a pesar de que aspiraban a tres galardones cada una. Black Beach, la gran derrota, no se llevó ninguno de los seis a los que estaba nominada.

¡Qué sí, qué sí! Rozalén (@RozalenMusic) no puede contener las lágrimas al recibir el #Goya2021 a mejor canción original y al primero al que se lo dedica es a Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) https://t.co/0xxMSjsE63 pic.twitter.com/OPFX3lRbWg — La 1 (@La1_tve) March 6, 2021

Otros rostros

Tom Cruise, Matthew McConaughey, Sylvester Stallone, Ricardo Darín, Glenn Close, Naomi Watts, Margot Robbie y hasta Al Pacino tuvieron también su pequeño momento de gloria: Antonio Banderas tiró de contactos y pidió a sus amigos de Hollywood que grabasen un pequeño mensaje en apoyo del cine español.

Un detalle que se unió al premio Goya de Honor que recibió Ángela Molina seguido de un hermoso discurso y al homenaje al centenario del nacimiento de Luis García Berlanga. Tres elementos que insuflaron un poco de vida a una gala telemática, atípicas, que salió adelante lo mejor que pudo.