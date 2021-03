Actuaciones confirmadas de los Grammy 2021: Dua Lipa, Taylor Swift, Billie Eilish, Harry Styles...

Los Grammy 2021 ha confirmado su espectacular cartel de actuaciones para su inminente ceremonia de entrega. Un listado de intérpretes que incluye a Dua Lipa, Taylor Swift, Billie Eilish, Harry Styles, Roddy Ricch, Bad Bunny, Cardi B, Doja Cat, Post Malone o Chris Martin, entre muchos otros confirmados.

El próximo 14 de marzo el Convention Center de Los Ángeles se vestirá de gala para vivir una nueva edición de estos prestigiosos premios de la industria musical estadounidense que fueron retrasados de su fecha original.

El listado de intérpretes que actuarán en los Grammy 2021 también incluye a Black Pumas, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Mickey Guyton, Haim, Brittanny Howard, Mirando Lambert, Lil Baby, John Mayer, Maren Morris y Megan Thee Stallion. Desafortunadamente no se ha confirmado a Beyoncé entre ellos como era la voluntad de la organización.

Los Grammy querían a Megan Thee Stallion y a Beyoncé para que realizaran una actuación conjunta interpretando el remix de Savage. Eran dos de las mujeres más nominadas: si Bey es la gran favorita, Megan opta a llevarse el premio a Artista Revelación y a Grabación del Año. No podrá ser...

La entrega de galardones estará presentada por Trevor Noah. El artista recogería el testigo de Alicia Keys, quien se puso al mando de la ceremonia del 2020. No será un show centralizado sino que muchos de los ganadores serán presentados desde otros escenarios lejos de Los Ángeles a cargo de trabajadores anónimos del sector servicios de algunos de los clubes más importantes de Estados Unidos.

Grammy 2021: Máximxs nominadxs

Entre los principales artistas nominados se repiten tres nombres: Dua Lipa, Beyoncé y Taylor Swift. Las tres divas del pop compiten en las grandes categorías. Mientras que las dos primeras lo hacen gracias a los discos de Future Nostalgia y Folklore, Queen B lo hace por el tema Black Parade. Post Malone es otro de los artistas que más nominaciones se ha llevado gracias a su álbum Hollywood’s Bleeding, cuyo tema Circles también puede llevarse el premio a mejor grabación del año.

Aunque las redes celebren las nominaciones de Gaga, Beyoncé o Swift por sus respectivos álbumes, lo cierto es que las nominaciones de los Grammy 2021 no han sido bien recibidas a nivel general. Para muchos, The Weeknd y su último disco After Hours eran uno de los que más esperaban ver entre todas las categorías, aunque se ha ido de vacío.