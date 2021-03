Eva B hace "natación sincronizada" en 'La Resistencia' con Broncano al ritmo del 'Alabaré'

Eva B acudió a La Resistencia dispuesta a divertirse además de presentar su último tema, Frío y Calor. Una canción con un videoclip de lo más enigmático y sobre la cual David Broncano descubrió una curiosa conexión entre el mundo de los aires acondicionados que terminó dando como resultado un simulación de vídeo tutorial en el cual la cantante demostró su asombrosa capacidad para imitar acentos latinos.

Una entrevista en la que la gallega demostró su desparpajo y en la que siguió el juego a Broncano en todo momento, sobre todo cuando confesó que hasta hace poco se había dedicado a la natación sincronizada. Una afición que llamó la atención de los presentes en el plató de La Resistencia, que animaron a Eva B a hacer una demostración.

Y, pese a no tener piscina, la exconcursante de Operación Triunfo se lanzó decidida a hacer una simulación del arranque de los ejercicios, explicando cómo se cuentan los tiempos y cómo de decidido tiene que ser el paso. Un momento que Grison aprovechó para hacer una broma sonora que despertó las risas del público.

Lo mejor es ver a Grison de fondo esperando el momento exacto en el que meterse. pic.twitter.com/BaEdA0Prwi — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 8, 2021

Pero lejos de quedarse ahí, Eva B animó a David Broncano a probar la experiencia de andar como si perteneciera a un equipo de natación sincronizada. Precisamente, fue la última y alocada propuesta de la invitada al presentador a modo de despedida lo que dejó sin palabras al humorista quien exclamó: “Eso puede empezar a molar un poco”. Y es que, la idea de Eva B para despedirse de La Resistencia consistía en salir del escenario haciendo “natación sincronizada” junto a Broncano al ritmo del clásico religioso Alabaré a mi señor cantado por el público. Un momento en el que además se comprobó que el sillón que Lali Espósito llevó de regalo en su reciente visita continúa entre las gradas como asiento VIP.

La conexión entre 'Frío y Calor' de Eva B y los aires acondicionados

Fue al terminar de ver el vídeo de Frío y Calor cuando Broncano le descubrió a la cantante el comentario con más likes de todos los de su vídeo en el que un hombre llamado Pepe, narraba la historia de cómo sus problemas para utilizar el aparato de aire acondicionado le habían llevado a conocer a la artista y a enamorarse de su música: “Os parecerá gracioso pero me he comprado un aire acondicionado y no sé como se cambia del frío al calor porque no sale en las instrucciones. Bueno q busco para cambiar de frío a calor y me sale la canción y yo creía q era un tutorial, y bueno escuché la canción y es que me encanta. También escuché América, Dumb y El Mundo Entero y doy gracias al aire acondicionado por enseñarme a esta artista y espero que le vaya muy bien y yo la voy a seguir escuchando.”

Sin duda una conexión de lo más curiosa, aunque Eva B admitió entre risas que ella ya había pensado en la posibilidad de poder utilizar su canción para alguna campaña de marketing de estos aparatos.