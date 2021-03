Todos tenemos ganas de volver a recuperar los conciertos en directo. Sentir la música de cerca, ver a nuestros artistas favoritos y cantar a pleno pulmón. Durante estos últimos meses hemos buscado alternativas, y algunas de ellas pasan por Internet, el lugar en el que podemos disfrutar de shows en directo de todas las épocas. Algunos artistas han utilizado los servicios en streaming para compartir sus nuevas canciones, pero también se han rendido al poder de la nostalgia para recordar algunas de sus actuaciones históricas.

Desde los festivales más concurridos del mundo como Coachella hasta las actuaciones del intermedio de la Superbowl, son shows memorables en las que muchos nos hemos refugiado. También ha ocurrido con los conciertos benéficos que se han celebrado, no sólo durante la pandemia, sino previamente, como el Live Aid de 1985, uno de los más recordados de la historia.

Precisamente la actuación de Queen en este show, catalogada como la mejor actuación en vivo de todos los tiempos, es además la más vista. Según la empresa Ticketsource, a día de hoy cuenta con más de 136 millones de reproducciones en Youtube, y además es la más buscada en esta plataforma de vídeo, al igual que en el buscador al que pertenece, Google, sumando más de seis milones de búsquedas anuales.

No es para menos, Queen pasó a la historia con esta actuación en 1985 interpretando todos los éxitos que le llevaron a ser un grupo mítico. Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Will Rock You y We Are the Champions sonaron ante una audiencia de casi dos millones de personas en todo el mundo. La película biográfica de Freddie Mercury y su banda, Bohemian Rhapsody, volvió a captar la atención del mundo hacia la actuación del Live Aid, convirtiéndola en la actuación en vivo más popular hasta la fecha.

De Queen a Hendrix, pasando por JLo y Shakira: los conciertos en directo más vistos de la historia

Si seguimos explorando la lista de las más vistas, nos encontramos inmediatamente después con uno de los últimos intermedios de la Superbowl, el de Jennifer López y Shakira, en el que también colaboraron Bad Bunny y J Balvin. Cuenta casi con dos 200 millones de reproducciones en Youtube, y sigue siendo una de las más buscadas a pesar de haber pasado ya más de un año. Las sigue en la lista otra mujer que triunfó en el medio tiempo de la final de fútbol americano. Lady Gaga llevó a cabo un espectáculo con matices políticos y reivindicaciones LGTBI que han visto casi 40 millones de personas.

Otras actuaciones legendarias de la Superbowl están presentes en esta lista de los 50 conciertos más vistos. No podía faltar la de Michael Jackson, Prince, Coldplay o Whitney Houston.

Si exploramos la lista fuera de esta celebración deportiva, también nos encontramos en 5º lugar el concierto que The Beatles dieron en el Shea Studium de Nueva York en 1965. Un show especialmente relevante, que rompió todos los récords y estableció lo que más tarde comenzaría a ser el negocio de la música en directo en grandes recintos abiertos. Tampoco podemos olvidar el Unplugged MTV de Nirvana de 1994, que marcó a toda una generación de fans como la despedida de Kurt Cobain o el concierto que Jimi Hendrix ofreció en el festival de Woodstock en 1969, en el que miles de personas pudieron disfrutar de su maestría con la guitarra.