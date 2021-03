Lucía Rivera daría el visto bueno a María Pedraza como pareja de Marc Márquez

Hace ya más de un año que la modelo Lucía Rivera y el piloto Marc Márquez anunciaron la ruptura de su relación después de aproximadamente un año y medio juntos. Desde entonces, al piloto se le ha relacionado con un nuevo amor, concretamente uno de los rostros más populares de la ficción actual de nuestro país: María Pedraza.

La actriz, que no para de acumular nuevos proyectos de la mano de Netflix, es una gran aficionada al deporte de las dos ruedas. De hecho, en alguna ocasión se ha dejado ver disfrutando de alguna carrera en compañía de Jaime Lorente. Precisamente su ruptura con el protagonista de La Casa de Papel no ha hecho más que hacer crecer los comentarios sobre un posible acercamiento entre María Pedraza y Marc Márquez.

Pero, ¿qué opina Lucía Rivera sobre este nuevo amor que se le atribuye a su exnovio? Esta fue la pregunta que le hicieron unos periodistas a la modelo después de una persecución a la carrera por las calles de Madrid en la que, ya sin escapatoria, la hija de Blanca Romero decidió contestar a los reporteros con total educación y la mejor de sus sonrisas (bajo la mascarilla). Una pregunta a la que, de la forma más correcta posible, Lucía respondió con un enérgico “¡Ojalá!” con el que dejó sin palabras a su interlocutor.

Hace ya algún tiempo, cuando los comentarios sobre un posible romance entre ellos estaban comenzando a ser frecuentes, la modelo se limitó a referirse a este tema con un contundente: “Me da bastante igual, pero supongo que no es verdad. Ya puede hacer lo que le dé la gana”. Pues bien, ahora y tras el paso del tiempo, que como bien dice el refrán, todo lo cura, Lucía Rivera ha dado una respuesta de lo más aplaudida cuando han intentado indagar sobre qué opina sobre María Pedraza: "Estaría genial. Es una chica muy guapa y yo me alegro", afirmaba dejando claro que el rencor no tiene especio en sus pensamientos.

Eso sí, con la discreción que le caracteriza, cuando han intentado ahondar en detalles como si sigue hablando con Marc Márquez en la actualidad, la modelo ha respondido muy educadamente que no habla de su vida privada.