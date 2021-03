Javián acude a ‘Sálvame’ para hablar de Álex Casademunt aunque sus compañeros de ‘OT1’ no lo aprueben

Javián era uno de los concursantes de Operación Triunfo 1 más cercano a Álex Casademunt. Compartieron proyectos profesionales y vida personal en común, llegaron a compartir piso. Han tenido que pasar varios días para que él pudiera compartir un comunicado.

“Quién dice que te has ido? A dónde? Si yo siento tu abrazo es que estás, si recuerdo tu olor es que estás, si rio cuando te pienso es que estás. No, no me confundo. Si te siento es que existes. Cada vez que nombro a mi hija te sigo viendo. Has logrado cambiar mi personalidad a base de observar cómo usabas la vida y no ella a ti. Hoy soy un hombre más feliz por haberte conocido. Que suerte no haberme quedado con ganas de decirte te quiero mil veces. 20 años de regalo que me llevo. Qué manera de exprimir una experiencia de vida...Te amo hermano❤️”, escribía en sus redes.

Poco después de compartir estas palabras se pasaba por Sálvame para dejar claro que él amaba sin condición a Álex Casademunt, “sin criticarle, sin juzgarle, tenía sus cosas…”. Tenía claro que lo que le gustaba de su amigo era “la espontaneidad, la locura, la sinvergonzonería, la macarrería, eso me encantaba… yo soy más macarra por él. Eso me encanta, hay que vivir así. Yo creo que una vida inconsciente es una vida lógica y él no tenía lógica, él era corazón”.

Tiene mil anécdotas con el que era más que un amigo para él, un hermano. “Por ejemplo, acababa de conocer a una chica guapísima, modelo, preciosa y tú cuando conoces una chica así intentas aparentar lo más bonito y él, a lo mejor, a los diez minutos de estar con ella se tiraba un pedo”, contaba para intentar explicar cómo era Álex, “le daba igual todo”.

Javián tiene claro que su amigo vivió la vida de una manera muy intensa y con muchas experiencias y le enseñó muchas cosas. “Él se juzgaba, pero con risas. Si se le partía el pantalón en directo, cualquier persona se hunde, ‘que se me ha roto el pantalón y se me ha visto el culo’, pero él se partía de risa y le daba igual”, recordaba.

Momentos de incertidumbre

También contó cómo se enteró de la trágica noticia. “A las 12.15 me escribe una amiga que tenemos en común diciéndome que había una noticia importante que estaban dando pero que no sabe si es cierta, pero que está saliendo en twitter. No podía contrastarla. Llamé al hermano, teléfono apagado. Llamé a la madre, teléfono apagado. La madre de su hija y el teléfono apagado, y ahí me asusté un poco. Lo llamé a él, evidentemente, y el teléfono apagado. Si son las doce y cuarto y tampoco es tan tarde. Llamé a la policía de Mataró, no me atendieron bien, me dijeron que cómo se me ocurría llamara para preguntar por eso. Y no sabía qué hacer”, relataba sobre cuál fue su primera reacción.

En esos primeros momentos confusos las llamadas y mensajes entre los compañeros de Operación Triunfo se fueron sucediendo sin parar hasta que, finalmente, se pudo confirmar la noticia.

Javián asegura que todavía siente a su amigo y que le sigue hablando. “Yo creo en las energías, creo en la vida más allá de la vida, más allá de lo físico, y yo le siento a él. No necesito tocarle para sentirle”, contaba.

Polémicas aparte

Alonso Caparrós le preguntó sobre las cosas que le hicieron daño a Álex en vida. “Álex nunca ha estado triste pero sí que alguna vez ha estado cabreado. Lo que sí que le dolía era la noticia que salió de maltrato que era falsa”, aseguraba Javián.

Y en cuanto a la polémica con el tuit de Juan Camus en el que, tras su muerte, decía que le perdonaba, lo tiene claro: “Para mí es incorrecta. Más que decir te perdono, tendría que decir perdóname”.

También ha confesado que sus compañeros de Operación Triunfo no están de acuerdo con que acudiera al programa, “pero bueno, me respetan. Yo creo que si no hubierais hablado nada de Álex eso sí estaría mal, eso sí me molestaría, pero me ha dicho mi madre, mi mujer, que habláis muy bien, que habéis hecho unos programas preciosos, yo creo que es obligatorio venir. Yo nunca reniego de vosotros y por qué no puedo venir a hablar de él”.

Sobre la unión que mostraron todos los compañeros de OT1 en el funeral reconocía que eran “sensaciones encontradas, estábamos en un sitio tan feo y a la vez era tan bonito. Estaba en la misa y miraba alrededor, estamos todos aquí, fue precioso, no faltó nadie”.

Y esa es una sensación que han sentido mucho y que ha removido muchos recuerdos a una generción que vivió la eclosión de un fenómeno televisivo sin precedentes como fue la primera edición de Operación Triunfo.