Así han cambiado los protagonistas de Dawson crece

Dawson crece, el drama adolescente por antonomasia de finales de los años noventa y principios de los dos mil, cumplió el pasado 20 de enero 23 años, una cifra que convierte a esta serie en historia de la televisión de medio mundo y que le ha otorgado a sus protagonistas tiempo suficiente para desarrollar su carrera en el mundo del cine y la televisión e incluso para tener un montón de hijos y por desgracia, también atravesar momentos muy duros.

Desde LOS40.com hemos querido rendir homenaje a esta mítica serie recordando a sus personajes principales y viendo cómo les va la vida a los actores que los encarnaron. Aquí van los datos que hemos podido recabar:

Los protagonistas de 'Dawson crece'. / Getty Images

Katie Holmes era Joy Potter

Katie Holmes en 2003, cuando acabó la emisión de Dawson Crece, y en 2020. / Getty

Por si alguien le ha perdido la pista a Katie Holmes, la actriz estadounidense, que ahora tiene 42 años —cuando se estrenó Dawson Crece tenía 19 y cuando acabó 23—, sigue siendo totalmente reconocible para el público. ¡No ha cambiado nada desde que le daba vida a Joy Potter!.

Holmes, que estuvo casada un tiempo con Tom Cruise y que tiene un hijo, ha participado desde 2003 en películas como Pieces of April, Batman Begins, Mad Money, Gracias por fumar, The Giver, Jack and Jill, Don't be afraid of the Dark e incluso se ha atrevido a producir con The Romantics.

Además, la actriz se ha convertido en todo un icono de la moda y es una habitual de revistas como Vogue, Vanity Fair, Harpers Bazaar o Glamour, donde suelen analizar cada uno de sus estilismos. De hecho, Holmes es tan apasionada de la moda que en 2009 llegó a lanzar Holmes & Yang, una firma de ropa a la que dio vida junto a su estilista, Jeanne Yang.

James Van Der Beek era Dawson Leery

James Van Der Beek en 2003 y en 2020. / Getty

James Van Der Beek era Dwason Leery, el protagonista de este drama que enamoró a miles y miles de adolescentes de los '00. El actor, que ahora tiene 44 años y que cuando saltó a la fama tenía solo 21, también está muy poco cambiado pese a que, evidentemente, han pasado 23 años desde que los fans de Dawson crece dejaron de verle en su serie favorita.

Eso sí, quienes quisieron seguirle la pista, han podido hacerlo fácilmente, pues Van Der Beek, aunque no ha tenido ningún papel que le diera tanta repercusión como el de Dawson, ha participado en series como CSI:Cyber, Betty la fea, Ley y orden: acción criminal, Friends with better lives y la exitosa POSE (HBO) y en una decena de películas.

A nivel personal, James Van Der Beek se encuentra felizmente casado con Kimerly Brooke, con quien ha formado una familia numerosa con nada menos que cinco hijos. Sin embargo, la pareja quiso que fueran seis pero un aborto natural provocó que en 2019 Kimberly perdiese un bebé, un golpe que resultó devastador para ambos y que el propio actor quiso compartir con su público contando él mismo la noticia en directo por televisión.

Joshua Jackson era Pracey Witter

Joshua Jackson en una imagen promocional de Dawson crece y en 2021. / Getty

El actor canadiense Joshua Carter Jackson fue el que dio vida a Pracey Witter, el gran amigo de Dawson al que todos señalaban como "oveja negra". Joshua Jackson es quizá, el que más ha cambiado de todos los protagonistas de la serie juvenil, aunque es difícil que si has visto la serie y te lo encuentras por la calle pese a que han pasado 23 años desde que se estrenó.

Jackson tiene ahora 42 años, y desde que acabó su trabajo en Dawson crece tampoco ha dejado de trabajar en la industria del cine y de la televisión. De hecho, los fans de Fringe le deben tener muy presente, porque fue quien entre 2008 y 2013 encarnó a Peter Bishop.

En cuanto a su vida personal, el intérprete está casado desde 2019 con la modelo y actriz británica Jodie Turner-Smith, con quien comparte un hijo que nació el pasado mes de abril de 2020.

Michelle Williams fue Jennifer Lindley

Michelle Williams en enero de 2004 y en junio de 2020. / Getty

La actriz estadounidense Michelle Williams fue la encargada de dar vida a Jennifer Lindley, la chica mala de la serie, hace 23 años. Ahora, la intérprete tiene 40 años y es uno de los rostros más respetados de Hollywood.

Michelle Williams ha estado cuatro veces nominada a los Premios Óscar, ha conquistado dos Globos de Oro, el último en 2020, cuando se llevó el galardón a 'Mejor actriz de miniserie' y se ha hecho también con varios premios más como el del Sindicato de Actores, el de la Crítica Cinematográfica y el Primetime Emmy.

Después de Dawson crece, Williams ha trabajado sobre todo en el cine, donde ha hecho películas como Todo el dinero del mundo, Blue Valentine, Shutter Island, Oz el poderoso, Venom y Mi semana con Marilyn, un film en el que dio vida a Marilyn Monroe.

En cuanto a la vida personal, Williams también se ha tenido que enfrentar a momentos muy difíciles. La actriz sufrió un duro varapalo con la muerte del actor Heath Ledger, con quien había mantenido una relación sentimental de tres años y con quien tiene una hija en común, Matilda Rose Ledger.

Después del fallecimiento de su expareja, la actriz tuvo varios novios hasta que en 2019 se comprometió con Thomas Kail, con quien se casó en secreto en marzo de 2020 y con quien tuvo a su segundo hijo muy poco después.