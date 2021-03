Becky G, Anitta y más artistas siguen criticando a Arcángel por su polémica machista

Anitta, Becky G, Cazzu o Residente han sido sólo una pequeña muestra de los artistas que han criticado en las últimas horas la actitud machista de Arcángel tras la polémica por sus palabras sobre si las mujeres deben o no enseñar el trasero en sus redes sociales y si eso les hace ser más o menos respetadas.

La cantante brasileña ya dejó claro desde el primer minuto en la que se enzarzó en esta polémica que ella con su cuerpo y en sus perfiles oficiales va a hacer lo que le de la gana: "No dependo del respeto por estar en una relación o tener un novio. Soy una mujer respetada porque trabajo, voy a la escuela, tengo una familia, hablo español, inglés, italiano, francés y portugués. Si quiero enseñar mi c*lo, lo haré".

Era la respuesta de Anitta en sus redes sociales después de la tibia disculpa que Arcángel había ofrecido en su cuenta oficial. Una disculpa a medio fuego en el que intenta separar mujeres que no de mujeres que sí se "prostituyen" con su imagen. No parecen las palabras más acertadas a juzgar por la reacción de los artistas pese a que aseguran haber hablando telefónicamente con él.

Otra de las reacciones más inmediatas ha sido la de Becky G: "Hablé con mi chica Anita y todo lo que tengo que decir es que las mujeres pueden hacer y expresarse ellas mismas de la manera que quieran y cuando ellas quieran. Se acabó el tema. Punto. ¿Por qué sigue hablando de esto? Decepcionada es poco".

Cazzu, la trapera argentina que siempre ha reconocido ante los medios que Arcángel era su ídolo ha mostrado su profunda decepción con esta actitud machista para con las mujeres: "Me duele y me siento extrañada y confundida. Él pide perdón pero de forma rara. Sólo pide perdón a la mujeres que dice que se comportan bien pero no con las otras mujeres. Es una locura que los hombres tengan que decidir qué timpo de mujeres deberían ser respetadas. Deja de pensar que tienes ningún tipo de derecho sobre los demás. Deja de comentar sobre nuestros cuerpos. Yo decido sobre mis acciones y lo que hacer con mi cuerpo".

Maluma, quien habitualmente se enfrenta a este tipo de polémicas también dejó el mensaje "que tiraderaaaaa jajaja" pero quizá la mejor de todas las respuestas fue la de René (aka Residente): "Si tuviera el c*lo de Don Omar estaría todo el día en tanga yendo a buscar las cartas en el buzón. (...) Pensándolo bien no importa, porque tengamos el culo que tengamos lo podemos enseñar porque eso no nos define como hombres y mujeres así que damas o caballeros, todos podemos enseñar nuestros c*los. Estamos en el 2021 y nadie nos debe juzgar por eso. Así que todos los que quieran enseñar su c*lo mándenmelo a mi Instagram. No, mentira. Es un chiste. Mándemenlo por favor. No, Mándemelo. Ahí llegó mi novia, no me lo manden... Mándenmelo".