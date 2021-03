Dani Martín, Camilo, C. Tangana, Sam Smith o el incierto Nº1 de este sábado

Se cumple un año desde que el covid nos confinó, y ni un solo sábado Tony Aguilar ha faltado a su cita de los sábados al frente del buque insignia de la radio musical española: #Del40al1CocaCola. Y eso ha sido posible gracias a vuestra fidelidad y a la confianza depositada en nuestro equipo, que ha dado lo mejor de sí (y sigue haciéndolo) para compensar con buenas vibraciones esta difícil situación.

Así que un año después, y como cada sábado, nos acercamos a una nueva edición del programa líder del fin de semana con el objetivo de desvelar cuál será el número uno de la lista de LOS40. Actualmente está en poder de Camilo con Vida de rico; un Camilo que ha pasado estos días por nuestro país y nos ha dejado un concierto LOS40 Stage memorable. Precisamente el simpático colombiano será el invitado en Tony este sábado, y dará su Voto VIP a una de las canciones del chart. Recordemos que Vida de rico ha recibido no pocos apoyos de otros artistas (como Pablo Alborán o Maluma), de modo que el bigotudo parcero lo va a tener complicado si pretende devolver el favor.

Le siguen C. Tangana (#2), Nil Moliner (#3), Ana Mena y Rocco Hunt (#4), Sam Smith (#5) y Dani Martín (#6); todos ellos han sido número uno con sus respectivos singles. Son grandes favoritos, lo mismo que los artistas que les siguen y que aún no han llegado a lo más alto: Sebastián Yatra y Guaynaa (#7), Miley Cyrus (#8), Olivia Rodrigo (#9)… Veremos si alguno de ellos se proclama triunfador este sábado o salta la sorpresa.

Como candidato parte la joven sensación del pop australiano, The Kid LAROI, un chico de 17 años que está batiendo récords en su país y al que ya aclaman en otras latitudes. Se postula con Without you, tema al que podéis apoyar con el HT #MiVoto40TheKidLAROI en Twitter para que ingrese entre los 40 éxitos del momento.

Por votar en antena (902 39 40 40), y como seguimos dedicando marzo al director Pete Docter, regalaremos el BluRay de Up, esa maravilla de animación de la factoría Pixar.

La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos, noticias y mucho más harán que las cuatro horas de la mañana del sábado se pasen volando… Esperamos que estéis todos al otro lado.