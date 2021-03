Justin Bieber revela el listado de canciones de ‘Justice’ de una forma original

Los fans de Justin Bieber esperan ansiosos la salida de Justice, su sexto álbum de estudio, para el día 19 de marzo. Así lo anunciaba el artista el mes pasado junto a la portada: Justin sentado en mitad del túnel de una carretera con los ojos cerrados, como si estuviese hastiado de esta vida. El canadiense vuelve a utilizar las redes sociales para destapar más partes de su proyecto musical. Esta vez, la lista de canciones.

Pero el vocalista ha querido innovar y, en vez de compartir la tracklist tal cual, ha subido a Instagram una tabla de corcho de la que cuelgan con chinchetas hojas con los temas. Los fans rápidamente han descifrado lo que pone en todas ellas que aún no han escuchado, el orden de estas y las posibles colaboraciones, aunque algunas quedan por confirmar.

2 Much Deserve You As I Am with Khalid Off My Face Holy ft Chance the Rapper Unstable ft The Kid Laroi Interlude Die for You Hold On Somebody Ghost Peaches ft Giveon y Daniel Caesar Love You Different ft Beam (sin confirmar) Loved by You ft Burna Boy (sin confirmar) Anyone Lonely with ft Benny Blanco

El hype de la salida del álbum ha subido hasta las nubes. Bieber está regalando a su comunidad más contenido que nunca, el 5 de marzo sacaba Hold On, su último single, junto a un making of del vídeo oficial. Risas en la grabación, pero en la realidad, hay un profundo mensaje detrás: “I need you to hold on/ Heaven is a place not too far away/ We all know I should be the one to say we all make mistakes/ Take my hand and hold on”.

Si algo sabemos seguro de este disco es que es con el que más quiere ayudar a los demás: “Mi objetivo es hacer que proporcione consuelo, hacer canciones con las que la gente pueda relacionarse y conectar para que se sientan menos solos. El sufrimiento, la injusticia y el dolor pueden hacer que la gente se sienta impotente. La música es una gran manera de recordarnos que no estamos solo”

“Sé que no puedo resolver la injusticia simplemente haciendo música, pero sé que, si todos hacemos nuestra parte utilizando nuestros dones para servir a este planeta y a los demás, estaremos mucho más cerca de estar unidos. Este es mi granito de arena. Mi parte. Quiero continuar la conversación sobre cómo es la justicia para que podamos seguir sanando”, decía el artista en redes.