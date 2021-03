Sergio Ramos habla sobre cómo le gustaría irse del Real Madrid y si ficharía por el Barça

Ibai Llanos se ha convertido en una de las personas más influyentes de España. El joven de 25 años es toda una celebridad, siendo uno de los creadores de contenido de Twitch más seguidos del planeta. De este modo, el joven vasco ha conseguido que algunos de los rostros más conocidos se conecten a charlar con él en su canal.

Aunque normalmente Ibai usa su canal para ejercer de streamer y comentar algunos de los videojuegos a los que juega; también utiliza el canal para hablar tranquilamente con algunas de las celebridades más famosas del panorama nacional.

De este modo, tras que Ibai charlase con caras como C. Tangana o Piqué, ha llegado el momento de Sergio Ramos.

El famoso jugador del Real Madrid se ha convertido en el sexto invitado de Charlando tranquilamente de Ibai. El capitán madridista, que acaba de estrenar la segunda temporada de El corazón de Sergio Ramos en Amazon Prime, ha hablado con el vasco sobre algunos aspectos de su vida. Por supuesto, también ha hablado sobre su futuro en el Real Madrid.

la gente: hostia ibai vas a hablar con ramos sácale la exclusiva de la renovación y el fichaje de Mbappé



la charla: pic.twitter.com/KXq9kPUWJr — Ibai (@IbaiLlanos) March 11, 2021

El contrato de Sergio Ramos con el equipo blanco expira en junio. De este modo, este tema ha estado encima de la mesa durante la charla de más de una hora: “No hay ninguna novedad. Más inquietud que tengo yo no tiene nadie, yo seré el primero en hablar cuando haya algo. No puedo decir nada más de lo que he dicho porque no hay ninguna novedad”.

Ibai, que es muy seguidor de la Liga española, ha querido saber si le da miedo irse del equipo. “Lo que me gustaría es irme sobre todo con la conciencia tranquila de haberlo dado todo, haber dado mi máxima nivel desde que llegué hasta que me vaya”, ha dicho Ramos.

El deportista ha continuado explicando que le gustaría despedirse del equipo de una manera bonita: “Ojalá sea dentro de mucho tiempo, pero me gustaría, como creo que me merezco, salir por la puerta grande y con el reconocimiento y el cariño que yo le tengo al club”.

¿Se iría Sergio Ramos al Barcelona?

Ibai ha querido saber cuánto dinero haría falta para que el Barça le fichase. Ramos ha sido muy honesto en esta respuesta, dejando claro que es fiel a sus colores hasta el final:

“Hay cosas en la vida que no las compra el dinero. Al igual que nunca verías a Iniesta, Piqué o Xavi jugando en el Real Madrid tampoco vas a ver a Raúl, Sergio Ramos o Iker Casillas en el Barcelona: somos parte del escudo del club, es algo imposible”