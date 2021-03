Demi Lovato explica por qué canceló su último compromiso matrimonial

Demi Lovato dió un giro de 180 grados a su vida el pasado mes de septiembre. La cantante rompía su compromiso con Max Ehrich apenas dos meses después de anunciarlo. Fue una petición de compromiso idílica en la playa y una ruptura muy complicada anunciada en una revista.

"Ha sido una decisión difícil pero Demi y Max han decidido tomar caminos separados y enfocarse en sus respectivas carreras. Se quieren y se respetan y siempre recordarán con afecto el tiempo que pasaron juntos" explicaba entonces el entorno de la solista.

Medio año después hemos conocido la razón por la que Demi Lovato decidió cambiar su futuro junto a Max Ehrich. Lo ha hecho durante una entrevista con la versión estadounidense de la revista Glamour: "Cuando comencé a hacerme mayor comencé también a darme cuenta de lo ‘queer’ que soy. El año pasado estuve comprometida con un hombre y para mí, que no funcionara fue una gran señal. Sentí una sensación de alivio de poder vivir mi verdad".

Queda claro que las dudas sobre su condición sexual motivó que la cantante optara por darle un nuevo rumbo a su situación sentimental. "Yo sé quién soy y qué soy, pero estoy esperando hasta que llegue el momento adecuado para salir al mundo como lo que soy. Ahora mismo estoy estudiando para entender mejor mi viaje y lo que me estoy preparando para hacer" ha explicado la artista.

"Hace tiempo me enganché mucho de una chica y me gustó mucho. Bastante más que los chicos con los que he salido. Con ellos, cuando llegaba el momento de tener relaciones íntimas tenía un rechazo visceral. En plan ‘no quiero poner mi boca ahí’. Una reacción que ni siquiera se basaba en la persona con la que estaba en ese momento. Simplemente me di cuenta de que lo que realmente apreciaba de ellos era la amistad y que simplemente no quería tener ningún romance con nadie del sexo opuesto" ha sentenciado Demi Lovato.