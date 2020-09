Demi Lovato rompe su compromiso solo 2 meses después

Demi Lovato y Max Ehrich han roto su compromiso y su relación. Al menos eso es lo que asegura la revista People que cita a una fuente cercana a la cantante para confirmar la noticia: "Ha sido una decisión difícil pero Demi y Max han decidido tomar caminos separados y enfocarse en sus respectivas carreras. Se quieren y se respetan y siempre recordarán con afecto el tiempo que pasaron juntos".

Apenas dos meses es el tiempo que ha durado el nuevo compromiso de la solista estadounidense. Una relación express que arrancó a comienzos de este año pero que parecía encaminada a reemplazar a los 6 años que Lovato compartió con Wilmer Valderrama. Todo parece haber terminado abruptamente apenas una semana después de que saltara la última polémica sobre Selena Gomez.

En estos días, el entorno cercano a Demi Lovato ya había mostrado su preocupación por el estado de la pareja: "La gente cercana a Demi han expresado que están preocupados y dudosos sobre Max". Y pocos días después ha estallado una de las rupturas más sonadas del 2020.

"Sé que te amaba desde el momento en que te conocía. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano poero afortunadamente tú también lo hiciste... Nunca me he sentido incondicionalmente amada por alguien en mi vida (sólo por mis padres) con mis fallos y todo lo demás" escribía una emocionada Demi Lovato cuando anunciaba su compromiso hace un par de meses.

"Nunca me presionas para que sea nada más que yo misma. Y tu me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio. Te quiero más de lo que una fotografía puede expresar y estoy desdeando empezar una familia y una vida contigo. Te querré siempre mi nene. Mi compañero. Aquí está nuestro futuro 😩😭❤️🥰😍" se pudo leer en el Instagram de la artista.