BTS en los GRAMMY 2021: ¿cómo será su actuación?

El gran día de los ARMY se acerca. BTS no solo está nominado a Mejor Interpretación de Dúo/Grupo en los Premios GRAMMY de 2021, sino que también forma parte del cartel de actuaciones junto a Dua Lipa y Taylor Swift, entre otras. ¡Menudo espectáculo!

No es de extrañar que sus fans ya hayan empezado a calentar motores de lo que se viene. Pero, ¿cómo será esta tan esperada actuación de la banda de K-Pop en los grandes premios de la música en Estados Unidos? ¡Analizamos las opciones!

Desde un rascacielos

Esto no es una hipótesis, sino una realidad. Según ha desvelado el medio coreano Daum, nuestros protagonistas ya han terminado la grabación de su actuación en esta gala. ¿Desde dónde? ¡Desde un rascacielos de Seúl! Como diría Rosalía, ellos siempre... "con altura".

Y es que esto no solo puede aportar un gran impacto visual, sino que también aporta una imagen de que ellos ya suenan desde lo más alto de las listas de éxitos internacionales. Y eso es un hecho.

Hemos de recordar que no es la primera vez que BTS interpreta sus canciones en un escenario diferente. Ya lo han hecho en determinados programas de televisión y premios. Sin ir más lejos, se trasladaron hasta la mismísima Grand Central de Nueva York en el programa de Jimmy Fallon para ofrecer la actuación de ON.

Canciones

El repertorio que interpretarán en la 63ª edición de los Premios Grammy es aún un misterio. Eso sí, todo apunta a que serán Dynamite y Life Goes On, incluidos en su álbum BE, los temas que harán vibrar al público internacional en sus hogares. Pero, ¿quién sabe? ¡Siempre pueden sorprendernos!

Puesta en escena y vestuario

Teniendo en cuenta que estas dos canciones son las posibles candidatas, podrían darnos una pista de lo que nuestros ojos verán este 14 de marzo. Si las interpretan desde un rascacielos, es posible que esperemos todo tipo de fuegos artificiales y juego de luces.

En cuanto al vestuario, los colores tampoco faltarían. En la mayoría de ocasiones en las que han presentado Dynamite en una actuación, les ha acompañado ese estilo disco y setentero que lucieron en su videoclip. Pero como decimos, ha sido en su mayoría, no en todas, por lo que quizás apuesten por un solo color. Eso sí, la variedad de estos podría aportar impresiones aún más llamativas.

BTS durante su actuación en los American Music Awards 2020 / AMA2020 (Getty Images)

Reacciones

Lo que está claro es que el objetivo de BTS es triunfar en esta gala para así dar de qué hablar a nivel internacional. Son conscientes de que una buena actuación puede situarlos en los medios de comunicación de forma positiva, por lo que su imagen se expandería aún con más rapidez.

Y así es posible que sea. BTS podría irrumpir en la historia de estos premios con una actuación única y con mucha altura. Las reacciones inundarán las redes sociales en cuestión de segundos.