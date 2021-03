BTS, sobre sus nominaciones a los Grammy: “Francamente, no esperamos demasiado”

BTS se convirtió en el primer grupo de K-Pop en ser nominado en toda la historia de los Premios Grammy. Una candidatura que llegó de la mano de uno de sus éxitos más sonados, Dynamite, que también conquistó al público estadounidense hace unos meses.

Sin embargo, pese a que el grupo asegura sentirse en una montaña rusa gracias a este reconocimiento, siguen manteniendo los pies en la tierra al competir contra grandes nombres de la industria: "Francamente, no esperamos demasiado".

Dynamite de BTS compite contra Rain on me de Lady Gaga y Ariana Grande, contra Exile de Taylor Swift y Bon Iver, Intentions de Justin Bieber y Quavo, Un día (One Day) de J Balvin, Bad Bunny y Dua Lipa. "Estamos nerviosos y en realidad, bueno francamente, no esperamos demasiado para no sentirnos decepcionados luego porque Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Bieber... todos los grandes nombres están nominados".

Más allá de que logren el triunfo o no, BTS subirá al escenario de todas formas ya que forma parte del cartel de actuaciones junto a Dua Lipa, Taylor Swift, Billie Eilish, Harry Styles, Roddy Ricch, Bad Bunny, Cardi B, Doja Cat, Post Malone, Chris Martin, Black Pumas, Brandi Carlile, DaBaby, Mickey Guyton, Haim, Brittanny Howard, Mirando Lambert, Lil Baby, John Mayer, Maren Morris, Megan Thee Stallion y Silk Sonic.

El repertorio que interpretarán en la 63ª edición de los Premios Grammy es aún un misterio. Todo apunta a que serán Dynamite y Life Goes On, incluidos en su álbum BE, los temas que harán vibrar al público internacional en sus hogares.

La lista de artistas nominados a los Grammy 2021 ha convertido en favoritas a Taylor Swift, Beyoncé o Lady Gaga. ¿Os imagináis cómo será la noche de BTS en los Grammy 2021?