BTS en los GRAMMYs 2021: ¿Qué posibilidades tienen de ganar?

El nerviosismo aumenta con el transcurso de los segundos. Los fans de BTS se preparan para la gran noche de los Premios GRAMMYs de 2021 con la primera nominación de sus artistas favoritos a Mejor Interpretación de Grupo/Dúo. Será este domingo 14 de marzo cuando conozcan el resultado (en el caso de España, durante la madrugada del 15).

Su tema Dynamite es el que les ha llevado a ser uno de los candidatos a hacerse con la estatuilla de los premios de la música en Estados Unidos. Aunque serán millones de personas desde sus hogares de todos los rincones del planeta los que se conviertan en testigos de este posible momento.

Pero en esta categoría se enfrentan a otros grandes artistas que también cruzan sus dedos para hacerse con el premio. Ellos son Justin Bieber y Quavo con Intentions, Bon Iver y Taylor Swift con Exile, Lady Gaga y Ariana Grande con Rain On Me y J Balvin, Bad Bunny, Dua Lipa y Tainy con Un Día (One Day).

¿Cuáles son las probabilidades de ganar para BTS? Sin duda, es una pregunta complicada de responder, porque como has podido comprobar, los nombres que los acompañan en la categoría son los de algunos de los artistas más solicitados de la industria actual. No obstante, las posibilidades no son nulas... ni mucho menos.

Lo cierto es que los ganadores de las categorías son elegidos mediante votación de los miembros de la Academia. Pero no puede hacerlo cualquiera, ya que "necesita tener conocimiento técnico y que estos estén reconocidos en temas ya publicados".

Es indudable que todos y cada uno de los candidatos a ganar esta categoría de los Premios GRAMMYs de este año cuentan con una gran calidad musical en cada uno de sus proyectos, lo que lo hace aún más interesante. Pero no podemos olvidar que BTS es la primera banda de K-Pop en formar parte de esta lista de nominados, y que a sus espaldas lleva una larga lista de récords obtenidos con este tema.

Dynamite llegó en agosto de 2020 con unos sonidos disco que rompen con el estilo de pop surcoreano que venían ofreciéndonos en sus anteriores proyectos. En su producción y composición está David Stewart, el exitoso artista británico que formó parte de Eurythmics, la banda de la New Wave. A él le acompaña Jessica Agombar, que también ha trabajado en temas de Jonas Brothers, Yungblud y Rita Ora, entre otros. El trabajo detrás de este tema es impecable.

Pero vamos un paso más allá. A este proyecto le acompaña un estilo visual que lo convierte en aún más atractivo, pero también nostálgico. Su imagen setentera nos regala un viaje a los Estados Unidos más vintage. Esto, teniendo en cuenta que ahora nos inunda todo lo nostálgico en cines, series y música, posiciona a BTS en una banda ajustada a la moda del momento.

Hay algo más, y es que los surcoreanos actuarán en la gala de los GRAMMYs, lo que podría indicar que serán algunos de los triunfadores. La única artista de esta categoría que también forma parte del cartel de actuaciones es Taylor Swift, pero ella parte como una de las máximas nominadas, por lo que sus opciones también están en otras categorías.

Las posibilidades de que BTS gane el premio a Mejor Interpretación de Grupo/Dúo en los Premios GRAMMYs de 2021 son bastante altas. Aunque las del resto de compañeros tampoco son nulas. Eso sí, la banda de K-Pop está dispuesta a hacer historia este 14 de marzo.