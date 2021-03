Los Premios Grammy 2021 se celebran hoy 14 de marzo y estamos a pocas horas de descubrir quiénes se llevan los cuatro premios gordos de la noche: Mejor Grabación del Año, Mejor Nuevo Artista, Mejor Álbum del Año y por último Mejor Canción del Año. En LOS40 analizamos esta última categoría donde ocho canciones son las protagonistas, parándonos a escuchar sus puntos fuertes y la repercusión que han tenido en la industria estos últimos meses. Esta es la lista de nominados:

NOMINADAS A 'MEJOR CANCIÓN DEL AÑO' Beyoncé – Black Parade Roddy Ricch – The Box Taylor Swift – Cardigan Post Malone – Circles Dua Lipa – Don’t Start Now Billie Eilish – Everything I Wanted H.E.R. – I Can’t Breathe JP Saxe Ft. Julia Michaels – If The World Was Ending

Partimos de la base de que todas ellas han sido canciones imprescindibles en nuestras actuales playlists por lo que estará muy reñido decidirse, ¡empezamos!

Beyoncé – Black Parade

Premios Grammy 2021: ¿Cuáles son los puntos fuertes de las nominadas a Mejor Canción del Año?

La diosa Queen B lanzaba por sorpresa el Día de la Liberación, 19 de junio, este temazo Black Parade. Que además de ser original a nivel musical, una canción pop que lleva la firma de Beyoncé en su esencia. Pero sin duda, lo que más brilla de esta opción a Mejor Canción es el mensaje. En un año marcado por el movimiento Black Lives Matter, la artista presume de orígenes y homenajea a su comunidad, como dijo ella, para celebrar su “belleza, fortaleza y poder”, incluso en los momentos más difíciles.

Roddy Ricch – The Box

En un sonido muy diferente escuchamos a Roddy Ricch y su The Box, un rapero que son solo 21 añitos se nos ha metido en la cabeza. Y como joven de la Generación Z que es, TikTok ha sido su sujeción. Entro como Tendencia en el apartado de la app y nadie ha conseguido moverle de ahí, acumula 1,8 millones de vídeos bajo su título lo que hace que se convierta en la séptima canción más usada en la red social el pasado 2020. Pegadiza, potente, flow rapero, tiene todos los ingredientes. Eso sí, nada nos hubiera extrañado que en vez a Mejor Canción optase a Mejor Nuevo Artista del Año.

Taylor Swift – Cardigan

Taylor Swift tenía que estar en esta lista, y es que el punto fuerte de esta artista está claro: la composición y la inteligencia. Cardigan es una parte de la trilogía de canciones junto a August y Betty. En ella habla de una mujer que está siendo engañada por su novio, pero su manera de contarlo es la que la hace candidata a este premio. Swift tiene un don para las palabras y las metáforas, convirtiendo a un jersey en un sentimiento: “I felt like I was an old cardigan/

Under someone's bed/ You put me on and said I was your favorite”.

Post Malone – Circles

Circles ha sido la banda sonora a nuestras vidas estos meses. El tema el álbum Hollywood’s Bleeding, está dentro de todos nosotros, nos la sabemos de memoria, sin saber cómo. El rapero cuenta con un talento innato que esta vez se ha superado, es incluso una superación personal a nivel musical ya que no es el rap que esperamos de él, sino que es un tema pop que ha conseguido enamorar a muchos que ni siquiera le tenían dentro de su radar. Malone tiene posibilidades.

Dua Lipa – Don’t Start Now

La diva del pop, Dua Lipa, lucha por el premio con Don’t Start Now. Qué vamos a decir desde LOS40, si ya estuvo nominada a nuestra categoría de Mejor Canción del Año Internacional. Tiene el sonido setentero que necesitábamos, la personalidad explosiva de la artista, el brillo y color que la británica ha añadido a la industria musical. ¡Lo tiene todo! Además, es una del conjunto que forma Future Nostalgia, que marcó un antes y un después en su carrera musical.

Billie Eilish – Everything I Wanted

Billie Eilish suma un ladrillo más al imperio que está creando con Everything I Wanted. Un canto a una bonita amistad con su hermano Finneas, que no se deshace de la estética y sonido oscuro que caracteriza su proyecto. Trata temas crudos como el suicidio, la fama, la debilidad... pone voz a toda una generación, y eso merece un reconocimiento. Por no hablar de las vocales de Eilish y la producción de Finneas que son, como sabemos a estas alturas, impecables.

H.E.R. – I Can’t Breathe

H.E.R aborda con este tema el problema de la violencia policial hacia la comunidad negra en Estados Unidos. Delicada, cuidada, con una voz que es gloria para tus oídos. Esta canción protesta tiene muchas probabilidades, por la relevancia de la temática, que al igual que Black Parade de Beyoncé, y por lo buen producto final que es. Con el género R&B esta artista canta y compone maravillas, además de meter en este caso unos versos de poesía con un discurso muy potente que no se puede ignorar.

JP Saxe Ft. Julia Michaels – If The World Was Ending

JP Saxe y Julia Michaels no podían imaginarse que llegarían a optar a un Grammy por If The World Was Ending. Es darle al play y se te ponen los pelos de punta, sobre todo, por su letra, que habla de los sentimientos que nacen en ti ante un hipotético final. Ellos no sabían que el Coronavirus estaba a la vuelta de la esquina, y esta pandemia que ha marcado el 2020/2021, hace que la canción gane el triple de fuerza. Sin duda, tendría todo el sentido que esta fuera la elegida para Mejor Canción del Año.