Juan Camus rinde homenaje a Álex Casademunt y crea una nueva versión de 'Mi música es tu voz'

La primera edición de Operación Triunfo no solo nos dejó algunas de las mejores canciones de la música española de la mano de artistas inigualables, también supuso un ejemplo de amistad verdadera entre todos los participantes de la edición. Ahora, David Bisbal, Bustamante, Chenoa, Natalia, Juan Camus... todos ellos lloran la pérdida del gran Álex Casademunt.

En estos duros momentos, hay una canción que les ayuda a sentir a su amigo más cerca y a recordar todos los buenos momentos vividos, y esa es: Mi música es tu voz, un tema que se ha convertido en un himno para los participantes de Operación Triunfo y también para toda una generación que sintió sus triunfos muy de cerca.

El homenaje de Juan Camús a Álex Casademunt

Juan Camus ha querido rendir su particular homenaje a Álex creando una nueva versión de Mi música es tu voz, una composición en la que el artista demuestra que lo que había entre el catalán y él es mucho cariño y un bonito recuerdo suyo que nunca se borrará.

Este es mi humilde homenaje con el más absoluto respeto y cariño como mejor lo sé hacer, con música. Ha sido escrito y producido por mí. Aquí os dejo "Mi Música Es Tu Voz III" Descarga GRATUITA para quien lo quiera escuchar. Este link sólo dura 7 días❤️🙏👉https://t.co/8rftRfbJtR pic.twitter.com/V0Pqj4DfRT — Juan Camus🏳️‍🌈 (@juancamus) March 12, 2021

"Fuimos invencibles, 16 amigos sin miedo a volar, pero ahora te nos fuiste, será verdad que lo que siempre fue será", comienza la canción, un single que en apenas minuto y medio consigue llegar a lo más profundo del corazón, recogiendo la esencia de toda una generación que fue un ejemplo para muchos jóvenes que se animaron a lanzarse al mundo de la música.

La polémica entre Juan Camus y Álex Casademunt

"No fuimos perfectos, pero siempre hubo mucho amor entre nosotros. Mi música es tu voz, mis sueños son los tuyos", recitan unos versos de la canción demostrando que las palabras de Camus son sinceras y siente la necesidad de vaciarse por dentro y recordar a Álex con todo su cariño.

Sin embargo, esta vez Juan Camus tampoco se ha librado de la polémica, si hace unos días, las redes se le echaron encima por un tweet en el que el artista expresaba su dolor ante la muerte de Álex y escribía "te perdono publicamente", ahora muchos usuarios de Twitter también han abierto la boca para opinar que Camus es un "oportunista" por lanzar esta nueva versión después de la controversia que hubo con Álex este verano por este tema.

Y es que parece que Mi música es tu voz causó más de un quebradero de cabeza entre los participantes de Operación Triunfo. Una discusión que tuvieron en Televisión fue lo que les distanció, un momento en el que Álex afirmaba que Camus era un "fantasma".

Unas palabras que no sentaron nada bien a Camus, quien arremetió diciendo: "Si necesitas dinero y no tiene suficiente con los royalties de Mi música es tu voz, que muy generosamente te cedimos Naím Thomas y yo y que todavía sigues cobrando, no te preocupes que yo te lo mando".

El apoyo de sus fans

A pesar de ese rifirrafe, son muchos los usuarios que apoyan a Camus y niegan que el artista esté intentando sacar provecho de esto, de hecho, tal y como explica en su tweet, la descarga del single es gratuita durante siete días.

Esta nueva versión ha emocionado a los fans de ambos artistas y es que no cabe duda de que, a pesar de las polémicas que tuvieron en el pasado, las palabras de Camus son sinceras y por encima de todo, estaba el buen recuerdo que mantiene de Álex y el cariño que sentía hacia él.