Ashley Benson confiesa que odia ser actriz tras sentirse acosada

Ashley Benson no ha sido la primera estrella de Hollywood (ni probablemente será la última) que confiesa sentirse acosada. Una sensación que la ha llevado a confesar durante una entrevista para el podcast de Paris Hilton que odia ser actriz.

La intérprete ha explicado la dura situación que atraviesa cada día que sale de casa. Una situación ante la que muchos VIPs se sentirán identificados y que tradicionalmente ha generado grandes escándalos siendo Justin Bieber uno de los artistas con peores reacciones en plena calle.

Y es que no es sencillo querer tener cierta tranquilidad y ser perseguido por la prensa allá donde vayas. Algo similar a lo que le ha pasado a Najwa Nimri solo que Ashley Benson no ha empujado a los periodistas paparazzi y se ha desfogado delante de los micrófonos.

"Esta es la razón por la que odio estar en esta industria. Tienes una atención desmedida que no quieres. Es gracioso porque cuando la gente ve las fotos viviendo una vida normal, saliendo de un restaurante o lo que sea siempre piensan que somos nosotros los que llamamos a los paparazzi porque queremos ser fotografiados. Tíx, yo soy en realidad la máxima expresión de que nunca lo haría. Además siempre salgo horrible en esas fotos" explica la actriz de 31 años.

Conocida mundialmente por su papel en Pretty Little Liars, Ashley Benson asegura que echa de menos su privacidad: "Me gustaría tener mi vida privada y creo que es todo una invasión de la privacidad. No sé por qué me siguen cada día, pero no puedo salir de mi casa sin ser fotografiada. Te gritan todas esas cosas horribles y les da igual tu respuesta: solo quieren la reacción. Eso me produce mucha ansiedad. Muchas veces pienso en no salir de casa ni ir a tomar algo por esto".

"Hay gente más famosa que tiene muchas mejores historias que contar que yo. Yo no soy alguien que merezca la pena seguir porque soy simplemente aburrida" explica Ashley Benson sobre el peso de la fama después de llenar cientos y cientos de páginas tras sus relaciones con Cara Delevingne, Jaden Smith o G-Eazy.