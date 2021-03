Una actriz de ‘High School Musical’ ya llevó el look de Harry Styles en los Grammy hace 17 años

Este domingo, 14 de marzo, se celebraron los premios más importantes de la música: los Grammy. La ceremonia nos regaló algunas actuaciones que ya forman parte de la historia del pop: desde el show que se marcó Dua Lipa hasta la increíble puesta en escena que tuvieron BTS.

Además, en la alfombra roja pudimos ver algunos looks que han dado mucho que hablar: desde el increíble vestido de Doja Cat hasta el floral look de Taylor Swift. Entre los looks masculinos, hubo dos que llamaron especialmente la atención: el de Bad Bunny, que coronó su look con un sombrero de lana con orejas a lo Mickey Mouse; y el de Harry Styles, que volvió a arriesgar con un estilismo de lo más divertido.

Este último, de hecho, ha dado mucho que hablar en redes sociales estos días por su estilismo. El británico de 26 años, que se llevó el premio a mejor canción pop por Watermelon Sugar, apostó pro un traje de Gucci para recibir el galardón.

Harry Styles en los Grammy 2021 / Getty / Jay L. Clendenin / Los Angeles Times

La prenda que une a Harry Styles con Ashley Tisdale

Styles remató este look con un toque de color muy arriesgado: una boa de color violeta que se puso en el cuello. Sin duda, un elemento que no pasó desapercibido en internet. De hecho, esta vestimenta ha sido comparada por algunos usuarios de Twitter con el de una de las grandes estrellas de Disney Channel de principios del 2000’s. Nada más y nada menos que Ashley Tisdale.

“The influencer vs The influenced”, escribía una usuaria en Twitter comparando el look que llevaba la actriz que dio vida a Sharpay Evans en High School Musical hace más de tres lustros. Y es que aquella foto data de la premier de Princesa por sorpresa 2 de 2004, cuando Ashley solo contaba con 19 años.

El tuit ha sumado más de 380 mil me gusta y 40 mil retuits. Además, Ashley lo ha compartido en su cuenta, riéndose de la broma.

Sin duda, este look de Harry Styles ya forma parte de la historia de los Grammy. Y es que pocos hombres dan tanto que hablar en las alfombras rojas como él. ¡Y se agradece!