Nick Jonas tiene nueva canción en solitario: Spaceman

Nick Jonas vuelve en solitario. Lo hará el próximo 25 de febrero, fecha en la que estrenará su nueva canción: Spaceman. Así lo ha confirmado a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales en las que ha avanzado además otros proyectos que verán la luz en los próximos días.

De momento el artista estadounidense no ha confirmado si este tema formará parte de un proyecto musical más amplio y que incluya un nuevo disco de estudio. Hay que recordar que Nick ya ha publicado tres álbumes en solitario anteriormente: Nicholas Jonas, Nick Jonas y Last year was complicated.

De este último han pasado ya 5 años por lo que no sería descabellado pensar que hay un nuevo elepé en camino. En los últimos tiempos, el más pequeño de los Jonas Brothers había estado más centrado en su faceta personal formando familia con Priyanka Chopra. Un año después de su matrimonio regresaba a la formación que le catapultó al éxito y a la que regresaban casi una década después de su despedida indefinida.

Nick Jonas, Spaceman y sus otros proyectos

Además del lanzamiento de Spaceman el próximo 25 de febrero con Island Records, Nick Jonas presentará esta canción en directo en el programa Saturday Night Live en el que además se estrenará como presentador. Será el 27 de febrero cuando millones de estadounidenses puedan ver al pequeño de los hermanos Jonasvolver al escenario.

Además, el solista regresa como coach a The Voice de la NBC cuya nueva temporada se estrena el 1 de marzo. Y de la pequeña a la gran pantalla ya que también participa en el film de Lionsgate, Chaos Walking que se estrana el 5 de Marzo.

Jonas Brothers y su próximo disco.

Happiness Begins fue el disco con el que el nombre de Jonas Brothers volvió a brillar con luz propia y de hecho el trío había dejado pistas sobre un nuevo álbum que ya estaría grabado y listo para publicar pero que se habría retrasado por culpa de la pandemia.

"Queríamos adelantar que tenemos un nuevo álbum en marcha. Era nuestra manera de explicarlo sin decirlo. Estará listo muy pronto. Mucho más de lo que realmente creerías. Está hecho. Esa es la parte genial, el álbum está hecho y hay mucha más música que en realidad está a punto de llegar. Volvimos al estudio a trabajar muy duro con Ryan Tedder en el nuevo álbum que se anunciará en un par de semanas más o menos: el título, las canciones, ya sabes..." explicaron en su día sobre este disco inédito.

Han pasado ocho meses desde ese anuncio en el que además se hablaba de dos o tres colaboraciones y durante ese tiempo los planes de lanzamiento se han visto afectados así como sus shows en Las Vegas. Ahora podría haber quedado aparcado mientras los hermanos publican música en solitario.