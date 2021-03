Shakira celebra el debut musical de su sobrino: "Muy orgullosa de ti"

Shakira lleva más de dos décadas haciendo mover las caderas a medio mundo y consolidándose como una de las artistas latinas más importantes de nuestros tiempos a nivel internacional. Buena muestra de ello son, por ejemplo, sus 13 premios Grammy Latino que le alzan como la mujer con más galardones de este tipo, por no hablar de hitos en su carrera como la Super Bowl de la mano de Jennifer López.

Un legado musical que parece que se va a extender más allá de la carrera de la colombiana y que hay alguien más en su familia que ha heredado su talento para la música. No se trata de ninguno de sus hijos con Gerard Piqué, ¡sino de su sobrino! Se llama Shafik Mebarak y a sus 22 años está intentando hacerse un nombre en el mundo de la canción, algo de lo que su tía no puede estar más orgullosa.

Así suena 'Te fuiste', la primera canción de Shafik Mebarak, el sobrino de Shakira

“Muy orgullosa de ti. ¡Ya está aquí esto por lo que tanto has trabajado!”, escribía la intérprete de Servicio de Lavandería en sus redes sociales, mostrando sin ningún pudor la satisfacción que le da que uno de los hijos de su hermano siga sus pasos profesionales. Unas palabras que le dedicaba junto al primer teaser de Te Fuiste, un reguetón con el que Shafik Mebarak debuta como cantante, inclinándose por el género urbano.

“Wow! Tía, te agradezco tanto el apoyo y los consejos que me has dado…” contestaba el joven al descubrir el enorme impulso que Shakira ha conseguido dar a su primera canción. Y es que, más allá del talento de Shafik Mebarak, no cabe duda de que tener una madrina artística como la cantante colombiana más internacional es un gran empujón para alguien que se está intentado abrir paso en la industria musical. Sobre todo, teniendo en cuenta que Shakira cuenta con, nada más y nada menos que, más de 70 millones de seguidores en Instagram.

Un debut que llega justo cuando la colombiana está metida en el estudio preparando nuevo material. ¿Habrá próximamente una colaboración entre tía y sobrino?