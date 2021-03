Demi Lovato reconoce que fue violada la noche que estuvo a punto de morir

Demi Lovato nunca olvidará los acontecimientos que sufrió en primera persona el pasado 24 de julio de 2018. Un día que pudo acabar con su vida para siempre y del que todavía está recuperándose de las secuelas físicas y psicológicas que le dejó.

Y no estamos hablando solo de su adicción a las drogas o al alcohol sino de una violación que la cantante ha confesado en el próximo documental autobiográfico que estrenará el 23 de marzo con Youtube Originals: Dancing with the devil.

La solista estadounidense ha explicado de viva voz los trágicos hechos que vivió aquel día con unas palabras que provocan una mezcla de miedo, indignación y asco en quien las lee: "No solo sufrí una sobredosis. Se aprovecharon de mí. Cuando me encontraron estaba desnuda y azul. Literalmente, me había dejado morir después de haberse aprovechado de mí. Cuando me desperté en el hospital me preguntaron si había tenido sexo consentido. Tuve un flash de él encima de mí. Vi ese flash y dije 'sí'. No fue hasta un mes después de la sobredosis que caí en la cuenta. 'Tú no estabas en un estado mental como para consentir nada'".

Las declaraciones, recogidas en varios medios españoles como La Vanguardia o Semana, también hacen referencia a que en el origen de los problemas de Demi Lovato también estaba una agresión sexual como la que vivió la noche que estuvo a punto de morir.

"Cuando era una adolescente estuve en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación. Yo era parte de ese grupo de chicos Disney que públicamente afirmaron que querían esperar hasta el matrimonio. No tuve esa romántica primera vez. Aquello no era para mí. Fue un asco. Luego tuve que ver a esa persona durante todo el tiempo así que dejé de comer y lo tuve que manejar de otras formas. Él nunca tuvo problemas por ello, nunca lo echaron de la película que estaba haciendo. Siempre me mantuve apartada porque siempre he tenido mucho que decir. No lo sé, estoy cansada de abrir la boca. Y este es el resultado" ha explicado la cantante y actriz.

Después de una violación siendo adolescente, Demi Lovato confiesa que intentó evadirse de la realidad desarrollando adicciones con las drogas y con el alcohol con las que ha estado batallando durante toda su vida.

Dancing with the devil, el documental en el que encontraremos testimonios tan duros y crudos como estos, se estrenará en menos de una semana y promete ser una terapia de choque pública para una mujer a la que la vida no ha hecho otra cosa más que maltratar física, psicológica y sexualmente.

Sabíamos que Demi Lovato estaba dando forma a un proyecto de lo más personal que incluía ese documental y un nuevo álbum de estudio. Pero tras conocer estas brutales y trágicas experiencias será difícil no ver sus nuevas creaciones con otros ojos. Los mismos que se horrorizaron con otros escándalos de esta sociedad y esta industria machista que se aprovechó de las mujeres del #MeToo.