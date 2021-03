Karol G anuncia su nuevo álbum con una invitada muy especial

Definitivamente no estamos listos para lo que Karol G va a traernos este año. La colombiana ha anunciado la salida de su nuevo álbum el próximo 25 de marzo, pero lo ha hecho con un vídeo muy especial.

En estas imágenes compartidas en sus redes sociales, la solista interpreta el papel de una azafata a bordo del vuelo KG0516, que se ha convertido en el título de este proyecto. Pero eso no es todo. Se pasea por el avión con otras Karol Gs. Incluso dos de ellas son las que pilotan.

De lo que algunos de sus seguidores se han dado cuenta es de que en este vídeo, la colombiana está acompañada de la voz de Kali Uchis, la promesa del R&B. Es ella la que pronuncia las palabras que nuestra protagonista comunica a sus pasajeros. ¿Será ésta una pista de que la escucharemos en este nuevo proyecto?

De momento tendremos que esperar para saberlo, pero de lo que sí estamos seguros es que el empoderamiento no faltará en el sucesor de Ocean. Tan solo basta con escuchar el nombre del destino del avión que pilota Karol para comprobarlo: "Wherever the f*ck I Want", es decir, "A dónde c*ño quiera".

Sus letras cargadas de Girl Power y su posición como una de las mayores referentes de la escena urbana le han llevado, también, a formar parte de nuestro especial del 8M. Y es que las palabras que dedicó a Myriam Herández o Thalía son dignas de escuchar con atención y enmarcar.

El 2021 se presenta muy interesante para la intérprete de Location, y no solo nos referimos al lanzamiento de su álbum. Ha sido una de las confirmadas para actuar durante al gala de los Latin American Music Awards 2021 el próximo 15 de abril, por lo que no dudamos que ofrecerá al menos una de sus nuevas canciones sobre el escenario.

Y tú, ¿estás listo/a para acompañar a Karol G en este vuelo? ¡Ella ya ha despegado!