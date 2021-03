Día de la Mujer: Recopilamos los referentes femeninos de Karol G, Natti Natasha, Ana Mena, entre otras

En LOS40 hemos querido celebrar el Día Internacional de la Mujer, una fecha tan relevante y necesaria en el calendario, preguntando a grandes artistas del momento por sus propios referentes femeninas en la industria musical. Una lectura para este 8M que te hará descubrir personalidades que creen y luchan activamente por la igualdad y que este se refleja en su arte. ¡Empecemos!

Karol G sobre Myriam Hernández y Thalía

Otra artista del género urbano que ha hablado a LOS40 sobre sus referentes es Karol G. “He tenido muchísimas. Desde pequeña, y yéndome a lo latino, escuchaba mucho a Myriam Hernández o a Thalía. Me sabía todas sus canciones. A medida que fui creciendo, me gustaba la presencia de una; la forma de expresarse de otra; o la forma de los vídeos que hacían”.

“En realidad, siento que todas las mujeres me han inspirado mucho. Incluso las nuevas que llegan ahora a la industria. Tiene una cantidad de ideas frescas, experimentando con el sonido, que al final del día te llega de cierta manera. Creo que cada cosa que hacemos individualmente hace que crezcamos todas. Es como lo veo. Podría mencionarte millones de mujeres que me inspiran muchísimo”, sigue diciendo ella sobre el panorama actual que cuenta con grandes promesas feministas.

Natti Natasha sobre Lauryn Hill

En una entrevista de Natti Natasha para LOS40, la artista dominicana destacaba a Lauryn Hill. “Me llamó siempre la atención desde niña sus letras. Nunca se fue tanto a lo comercial y se enfocaba en hablar cosas reales que les pasaban a las mujeres. Además, la voz de ella es increíble. Yo la escuchaba y me iba a otro mundo. Todavía lo hago, escucho muchísimo The Miseducation. Creo que Lauryn Hill es una artista que siempre ha marcado una diferencia en mi corazón”.

La artista urbana también quiere poner su granito en el mundo de la igualdad. Con la música intenta hacer llegar sus mensajes, su último lanzamiento, Las Nenas, juntos otras tres mujeres potentes del género, puede llegar a ser un himno del feminismo que inspire a futuras generaciones.

Miley Cyrus sobre Dolly Parton

Fue en el último cumpleaños de Dolly Parton en el que Miley Cyrus la felicitaba con un emotivo mensaje en el que brilla la admiración que tiene hacia ella. “Has sido una pionera y has pavimentado el camino para muchas mujeres trabajadoras, compositoras y cuenta historias como yo. Realmente me he modelado a mí misma fijándome en ti...”, escribía en la publicación de redes sociales.

Desde su participación en Hannah Montana juntas, las dos mujeres se han aportado muchísimo a lo largo de su carrera. Es más, Cyrus, cada vez que puede, le agradece el legado que deja a las futuras generaciones. Uno de estos momentos fue en los Billboard Women in Music dedicándole estas palabras antes de entregarle su premio: “ha allanado el camino para otras compositoras, alentándolas a tomar posesión y obtener el crédito que se merecen, un problema con el que muchas mujeres en la industria de la composición de canciones todavía luchan hoy”.

Ana Mena sobre Lola Flores

“Lola Flores, Marifé de Triana, Rocío Jurado porque son genuinas, por el grandísimo talento que tenían, por la fortaleza que transmitían. También grandes voces como Christina Aguilera, Beyoncé, artistas que no solo cantan, sino que bailan, producen, lideran su propio proyecto y por eso siempre me han causado ese sentimiento de admiración”, cuenta Ana Mena sobre sus referentes femeninos este 8M.

“Mantengo a mis referentes de siempre, de toda la vida, y no solo a las que te he nombrado, a muchísimas, muchísimas, muchísimas más porque son tantas, desde que tengo uso de razón, desde que empecé a cantar con siete años son muchas las artistas femeninas que me han acompañado, inspirado y que me han servido como referente”, continúa diciendo la cantante, “por supuesto, a día de hoy tengo referentes nuevos de España y fuera de España. Ahora que estamos yendo mucho a Italia he tenido la suerte de conocerlas y compartir con ellas música, de servirnos de inspiración mutua”.

Samantha sobre Christina Aguilera

La valenciana salida de Operación Triunfo, Samantha Gilabert, desvela también sus referentes en una entrevista sobre su primer libro. La primera, si viste su paso por el programa, no te sorprenderá. “Para mí Christina Aguilera es de las personas más perfectas que tenemos hoy en día en la industria musical, de las voces más potentes de la industria musical, tanto femenina como masculina, de la industria en general”, nos cuenta Sam.

“La voz más potente que existe en la actualidad. No hablo de quién llega a más agudos o tiene más registros, sino de la voz, que la escucho y digo ‘no he escuchado nunca nada igual, ni en hombres, ni en mujeres’”, dice la joven que solo tiene palabras de admiración hacia ella. Si tiene que elegir un tema, sería “You lost me, me parece una maravilla de canción. Le está diciendo al tío, ‘chaval, esto se ha acabado. No vale la pena y no voy a confiar en ti otra vez. Me has perdido’”.

Por otro lado, “Mon Laferte me flipa la actitud que tiene, como artista en general, no solo como cantante. Como artista es un referente”. Y no duda en añadir a su lista a Nathy Peluso, “una mujer super empoderada que se viste por los pies y es como ‘aquí estoy yo y esto es lo que hay’. Las mujeres, hace años, que traspasamos las barreras, podemos ser igual de mal habladas en las canciones que como lo son ellos desde hace muchísimos años”.

Angy sobre Beyoncé

En una charla con Angy, vocalista y actriz española, sobre su participación en Mujeres Ya! y el feminismo, nos contaba que “desde pequeña, le gustaban las Spice Girls, una Christina Aguilera, una Britney, que pobre Britney luego hemos sabido todo lo que ha pasado, pero pensaba ‘quiero ser ella’”. Eso sí, la diosa por encima de todas es “Beyoncé, una referente feminista total, tiene contradicciones, como todas, porque estamos aprendiendo aún”.

“Me acuerdo cuando sacó el álbum de Lemonade en el que cuenta toda la historia de la infidelidad de Jay-Z y luego le perdona, la gente dijo ‘tan feminista no es’. Criticaban que le había perdonado y para mí es que cada uno decide, no por perdonarle eres menos feminista. Creo que se cuestiona todo y estamos también en el aprender. Beyoncé es una gran defensora de la mujer y lo demuestra en sus conciertos, con su banda llena de mujeres, en las bailarinas...”, argumenta ella sobre Queen B. Si tiene que elegir una canción “me quedo con Freedom y Flawless, vaya hits, el videoclip y todo... La amo tanto”.

A nivel nacional, destaca a Rosalía, y dice sobre su fama que “la yo de quince años tal vez hubiera dicho, ‘joe, qué cabrona, ya me gustaría estar ahí’. Ahora no. Es como, qué guay, se lo ha currado y la gente que la critica es muy pesada”. Asegura que “te guste o no te guste, la tía es una curranta, ha hecho algo diferente y está ahí. Mola que mujeres así estén ahí arriba”.

Belén Aguilera sobre Lana del Rey

Belén Aguilera asegura que se ha inspirado de mujeres a lo largo de toda su vida: “De pequeña eran más Alicia Keys, Christina Aguilera y sobre todo Beyoncé por el mensaje empoderador que predicaba, aunque no sea a día de hoy el mensaje que yo quiero transmitir ni mi referente. Yo me he ido desarrollando y me he visto reflejada en otro tipo de mensajes igualmente empoderadores y válidos”.

“Me gusta mucho Lana del Rey, no predica la perfección, sino que cuenta cómo ve ella las cosas sin tener que ser ninguna influencia para nadie. Rihanna, Marina, Tove Lo, Lorde, Jorja Smith y Miley Cyrus creo que también estarían dentro de este pack. Muy distintas y que no se asemejan en estilo musical, pero comparten ese mensaje”, explica la vocalista que nos deja con una frase sobre la que reflexionar: “He aprendido en mí que la perfección es dañina”.

Ana Guerra sobre Mon Laferte

“Vengo a contaros un descubrimiento que tuve hace relativamente poco de una artista que no conocía y que ahora tengo como referente femenino. Por supuesto me cautivó con su voz, pero también con su talento, por estar tan comprometida con la sociedad, por la lucha contra la violencia de género, por los speechs que tiene durante los conciertos...”, empieza contándonos Ana Guerra.

“Sobre todo porque cuando la veo es como si quisiera mirarme al espejo y verme igual que se ve ella. Animo a todo el mundo y a escuchar la historia de Mon Laferte”, dice la artista canaria que termina mandando un abrazo enorme a todas las mujeres que estén leyendo esto.

Y la tuya, ¿está en esta lista?