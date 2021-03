Rosé emociona a su fandom incluso en blanco y negro en su primera actuación en ‘The Tonight Show’

Rosé pisaba ayer por primera vez el escenario de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en solitario. Además de colgarse la medalla de primera solista de K-Pop en actuar en el programa estadounidense, aunque ya brilló junto a Jennie, Jisoo y Lisa con How You Like That en junio de 2020.

Como no podía ser de otra forma, fue a presentar On The Ground, un tema que forma parte del EP titulado R, junto al B-side track de Gone. Este primer tema es una base de toques electrónicos que convierte su escucha en una experiencia única e hipnotizante. A estos sonidos los acompaña una letra que se convierte en una importante reflexión y que ha encantado el doble en vivo.

Lo más currado ha sido la coreografía de escándalo que han retocado a un blanco y negro donde ella adopta el papel de diva en todo momento. Sin necesidad de colores, logró hacer sentir, emocionarse y saltar del sillón a los fans del pop surcoreano en Estados Unidos.

También muy comentado ha sido su outfit, un vestido short con cola que sin duda tiene lentejuelas y brilli-brilli, que ha conjuntado con playeras blancas. Cómoda para bailar y dejarse coger por los bailarines.

Récords

No solo ha sido la primera en aparecer en el prestigioso show, sino que Rosé se ha convertido en la solista femenina surcoreana con más ventas. 282 mil 674 ventas en un solo día según Hanteo Chart, una cifra que aplastaba la de IU con Love Poem, 147 mil unidades. ¡Que no está nada mal! Además, se posicionaba número uno en iTunes en 51 ciudades, entre ellas, México, Chile, Estados Unidos, Canadá y Tailandia.Y por último, pero no menos importante, sonó en LOS40 Global Show de Tony Aguilar el pasado 14 de marzo.