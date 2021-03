Antonio David se queda fuera de Telecinco tras las declaraciones de Rocío Carrasco

Rocío, contar la verdad para seguir viva se ha convertido en uno de los fenómenos televisivos de la temporada. La serie documental donde la Rocío Carrasco habla por primera en 25 años sobre su vida, la relación con sus hijos y la pesadilla que vivió junto a Antonio David consiguió reunir al 33 por ciento del share en Telecinco este mismo domingo 21 de marzo.

De este modo, casi cuatro millones de espectadores escuchaban el duro testimonio de la hija de Rocío Jurado ante las cámaras. La hija de la más grande rompía su silencio sobre el conflicto que lleva años viviendo con su ex marido y padre de sus hijos, lanzando acusaciones de maltrato físico y psicológico. Unas declaraciones que dejaron sin palabras a toda España y que hicieron reaccionar hasta a algunos de los miembros del Ministerio como la propia Irene Montero.

“Recuerdo un tirón de pelos, me coge del pelo y me da para abajo. No tengo claro cómo pasó, pero pasó y fue a mayores” o “Me dijo ‘te los voy a quitar y voy a hacer que tus hijos te odien”, son solo algunas de las impactantes declaraciones que dicho Rocío ante las cámaras.

Ante este triste testimonio, ¿seguiría contando Telecinco con Antonio David como colaborador como estaba haciendo hasta ahora?

Antonio David Flores se queda fura de Mediaset

Tras la publicación de las dos primeras entregas de esta entrevista, Mediaset ha decidido prescindir de Antonio David Flores en sus programas, tal y como ha confirmado el medio 20 minutos.

“No está prevista su participación en programas”, han confirmado fuentes oficiales al medio citado. De este modo, parece que el es guardia civil no estará en ningún programa de la empresa. Teniendo en cuenta que su mujer Olga Moreno ha sido una de las confirmadas para Supervivientes 2021 esto dejaría al es guardia civil fuera del formato, sin ser quien la defienda en el concurso desde plató.

Antonio David Flores habla tras el documental

Este lunes, 22 de marzo, el periodista Antonio Rossi ha comunicado en El programa de Ana Rosa que ha podido ponerse en contacto con Antonio David. “Se agarra a la única realidad que hay, que es la judicial. Su exmujer le denunció por violencia de género y se sobreseyó el caso. No ha habido opción de que le abran juicio oral”, ha dicho Rossi.

El colaborador de Ana Rosa ha continuado explicando que Antonio David “va a ir contra todo aquel que le diga o le enseñe como un maltratador”.