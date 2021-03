La gran batalla del britpop de Blur y Oasis se libró en la lista de Los 40 Principales hace 25 años

Las grandes guerras, las que pasan a la historia, se ganan a base de batallas, y esta vez, tan solo unas semanas después de la ofensiva que puso al destacamento Wonderwall al frente, la bandera de la conquista vencedora la han clavado el ejército Blur en lo más alto del cerro de los Principales.

Tras 7 semanas de avances, las huestes de Damon Albarn han sobrepasado a los Gallagher y con su sencillo The Universal, un vals para la búsqueda de la felicidad en esta convulsa década de los 90s, coronan por primera vez esta cima española, dejando a Oasis a sus pies, pero en la segunda altura.

Nuevos contendientes de esta semana son la boy band inglesa East 17 con la versión single de Do U Still, directa al nº 20, o el soul de ojos azules de Paul Carrack, al que hemos escuchado ya cantar con muchos grandes artistas y en los últimos años con Mike + The Mechanics. Este Eyes of Blue que entra al 24 es una canción preciosa, de las que perdurarán. Ojo también al rapero Coolio, que quiere revalidar el éxito total de Gangsta's Paradise con este nuevo hit, Too Hot, en el que versiona una de Kool & The Gang de 1979.

No habrá queja alguna por parte de los fans de Duncan Dhu, que ven como esta semana conviven en nuestra lista el último single de Mikel Erentxun, que ya fue nº1 de los Principales, su colaboración con los gallegos Piratas en Tu Perro Guardián y ahora también Universal, de Diego Vasallo y su Cabaret Pop, que ha entrado al 34 de la lista.

Tras 14 semanas, sigue siendo Jesus To A Child el éxito con semanas entre nosotros, y hemos sabido que George Michael trabaja ya en un videoclip de corte futurista y con sorpresas en su reparto, para acompañar el que será su nuevo single, Fastlove, listo en pocas semanas.

Los miembros de Duncan Dhu, en 1993. / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images)

En LOS40 Classic nos encanta mirar para atrás, disfrutar de los éxitos que se crearon en la emisora musical líder y que consiguen transportarnos a los momentos más felices de nuestra vida. Hemos elegido una fecha redonda, 1996, hace exactamente 25 años, para repasar la lista de éxitos de aquel momento. Rebobinamos en la Lista de LOS40 para traerte de nuevo los éxitos de hace un cuarto de siglo.

