Paz Padilla cuenta que ha estado ingresada por coronavirus y cómo ha sido su paso por el hospital

Paz Padilla explicó hace algunos días que había dado positivo en coronavirus y aunque inicialmente parecía que su caso iba a tratarse de uno con síntomas leves, finalmente la enfermedad ha trastornado a la humorista más de lo que hubiera imaginado.

Tal y como ella misma ha relatado a través de sus stories de Instagram, tuvo que permanecer ingresada durante tres días en el hospital, al que acudió cuando notó que su estado de salud comenzó a empeorar con el paso de los días.

“Hoy hace 14 días que me infecté del Covid. Los primeros días fueron muy sencillos porque no tenía apenas síntomas, pero tengo que contaros que, a partir del quinto día, empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y ya me costaba moverme del sofá. El día octavo empecé a sentir una presión en el pecho, me costaba respirar", comenzaba a explicar la actriz y presentadora, narrando en primera persona cómo ha sido su experiencia con la Covid-19 justo cuando los expertos vaticinan que una cuarta ola podría estar cerca.

Un testimonio en el que Paz Padilla ha explicado cómo las palabras de su compañero el actor Jordi Sánchez, “el pescadero” como se ha referido ella, influyeron mucho en su decisión de no restar importancia a las dolencias de su cuerpo. Cabe recordar que, aunque el intérprete de La que se avecina evoluciona favorablemente y ya está fuera de riesgo, ha pasado varios días en la UCI a causa de esta enfermedad.

Paz Padilla ha relatado su paso por el hospital. / Instagram / Instagram @paz_padilla

"Me fui al hospital, me hicieron una placa y vieron que había niveles que tenía muy alterados: la ferrita, algunos problemas de coagulación...", continuaba explicando el rostro de Mediaset, añadiendo que por esos motivos tuvo que quedarse ingresada. Todo en un mensaje en el que no han faltado las palabras de cariño hacia el personal sanitario, refiriéndose a algunos de ellos con sus nombres propios como muestra de gratitud. Y es que, el personal de los hospitales juegan un papel muy importante en los ingresos de los enfermos por coronavirus, quienes tienen que permanecer aislados. Precisamente, Paz Padilla ha señalado esto como una de las cosas que peor ha llevado de todo su sufrimiento: "Ha sido muy difícil, porque estás sola, porque no sabes qué va a pasar, si tu cuerpo va a reaccionar bien o vas a empeorar...", continuaba.

Unos momentos de intranquilidad en los que la humorista ha llegado a pasar miedo por su salud, tal y como ella misma confesaba: "He estado un poco asustada. Estoy bien, prácticamente recuperada, ya tengo anticuerpos, la prueba de antígenos ha dado ya negativo, a volver a la guerra... Yo soy deportista, no tengo ninguna patología y tengo 51 años. Nunca pensé que iba a pasar por esto. Ahora toca recordarlo como algo que ya pasó", concluía lanzando el tranquilizador mensaje de que ahora mismo se encuentra en el camino hacia su total recuperación.