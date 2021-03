BTS tiene una cuenta pendiente con los GRAMMYs: éstas han sido sus palabras

Lo que los fans de BTS vivieron durante los Premios GRAMMY el pasado 15 de marzo fue un auténtico espectáculo. Su grupo favorito nos ofreció su música desde un rascacielos de Seúl, demostrando que ellos están en otro nivel. Y no solo eso, sino que también eran candidatos a hacerse con uno de los premios de la noche.

Pero la suerte en este aspecto no los acompañó, y el galardón se lo acabaron llevando Lady Gaga y Ariana Grande con Rain On Me. Sea como sea, la banda de K-Pop no ha tirado la toalla.

Así lo han demostrado en unas declaraciones que han dado durante el programa You Quiz On The Block. "Estar nominado fue genial, pero supongo que quería ganar un premio. No ganar de alguna forma me refrescó. Creo que será una motivación para mejorar", dijo V según lo recogido por Korea Herald.

"No hemos conseguido ningún premio este año. Pero queremos estar activos como cantantes por mucho tiempo, es difícil, por supuesto, pero quizás el año que viene, o al siguiente, o antes del final de nuestra carrera. Queremos ganar un Grammy", añade su compañero Suga.

BTS en los Premios GRAMMY de 2021 / Theo Wargo (Getty Images)

La presencia de BTS en la gala de la Academia ha marcado un antes y un después en la historia de estos premios. De hecho, se convirtieron en los primeros artistas de K-Pop en interpretar su música durante este tan importante evento musical.

No obstante, que finalmente no se llevasen el premio ocasionó una auténtica revolución en las redes sociales. Sus fans no tardaron en mostrar su desacuerdo con la Academia, aunque otros se quedaron con el espectáculo que ofrecieron.

Sea como sea, lo que está claro es que los surcoreanos no se piensan rendir hasta conseguir su objetivo. Y eso de salirse con la suya en términos de logros y récords es pan comido para ellos.