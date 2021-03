Ya está aquí la Semana Santa 2021 con sus esperadas vacaciones, este año marcadas por las restricciones perimetrales que nos impiden salir de nuestras comunidades autónomas a no ser que sea por alguna razón justificada. Pero, tener que quedarse dentro del límite perimetral de la Comunidad de Madrid no significa que no puedas disfrutar de una Semana Santa llena de planes, siempre con las precauciones sanitarias pertinentes, obviamente.

Si vas a pasar las vacaciones en Madrid y no sabes qué hacer con tus días de fiesta, en LOS40 te hemos preparado 10 planes que seguro te servirán de inspiración.

1. Conoce los pueblos de las afueras de Madrid

¿Por qué no aprovechar los días libres para pasarlos rodeados de naturaleza? Muchas veces recorremos todos los rincones de aquellos lugares a los que viajamos cuando hay muchos lugares dentro de nuestra comunidad autónoma que aún nos quedan por descubrir. Desde disfrutar de una comida en la pintoresca Plaza Mayor de Chinchón, hasta una ruta de senderismo por la sierra de Madrid, o visitar el castillo de Manzanares el Real.

2. Oferta cultural: exposiciones, museos y teatros

Madrid destaca por muchas cosas pero, sin duda, su oferta cultural es una de ellas. Además, ¡hay propuestas para todos los gustos! El Museo del Prado, el Reina Sofía o el museo Thyssen-Bormemisza son algunas de las apuestas seguras e imprescindibles para los amantes del arte en la capital, ¡pero no las únicas! Madrid cuenta con museos para todos los gustos como el de Ciencias Naturales, el Museo de las Artes Decorativas y hasta el Museo del Traje.

Si lo que buscas son exposiciones, puedes dejarte cautivar por el arte urbano de Bansky en el madrileño Círculo de Bellas Artes, o descubrir el homenaje a Gila de la Fundación Telefónica (entrada gratuita). Si te apetece rememorar cómo fueron esos días en los que la ciudad permaneció en sus casas hace ya un año, el Museo de Historia alberga la exposición Madrid 2020: retrato de una ciudad insólita, formada por fotografías que fueron tomadas durante el confinamiento.

Por otra parte, el teatro también es un plan estrella para estos días. ¿Acaso no es una idea genial disfrutar de algún monólogo? Una oferta teatral con títulos tan destacados como Asesinos todos, protagonizada por Carlos Sobera, la tan exitosa Burundanga o la comedia La función que sale mal, son tan solo algunos de los títulos de las funciones con representaciones para estos próximos días.

3. ¿Te apetece ir al cine? Estos son los estrenos más destacados de la gran pantalla

La Semana Santa llega con algunas previsiones meteorológicas un poco inciertas. Por eso, ¿qué mejor plan para una tarde de lluvia que disfrutar de una película en el cine? En la cartelera destacan algunos estrenos como la impactante y esperada Godzilla Vs. Kong, la nominada a 6 Premios Oscar Nomaland, Libertad, la última cinta de Enrique Urbizu protagonizada por Bebe o la comedia Un efecto óptico, con Pepón Nieto y Carmen Machi encabezando el reparto.

4. Poner a prueba tus habilidades en un Escape room

Los escape room son una forma perfecta para escapar de la rutina y hacer un plan diferente en familia o con tus amigos. Además, hay para todos los gustos y la mayoría de ellos están perfectamente ambientados. Un plan genial para poner a prueba tus capacidades intelectuales de la forma más divertida.

5. Esquiar en Madrid Xanadú

Si la llegada de la primavera te pone triste porque significa tener que despedirte de la nieve…¡te equivocas! Si te gusta el esquí o el snow, Madrid Xanadú tiene su pista abierta todos los días del año y esperándote para que te deslices por ella.

6. Visita el Tour Bernabéu o el Wanda Metropolitano

¿Acaso hay un plan mejor para los futboleros y las futboleras que ver de cerca los estadios de sus equipos favoritos? Un plan que, además, es perfecto también si tienes algún regalo que hacer. Ahora tan solo queda lo más difícil, ¡tendréis que poneros de acuerdo sobre si preferís ir al estadio del Real Madrid o al del Atlético de Madrid!

7. Ir al Rastro de Madrid

Para el domingo te proponemos un plan de lo más castizo, ¡ir al Rastro de Madrid! Después de haber estado muchos meses cerrado, ahora cuenta con un control de aforo y con puestos alternos cada fin de semana con el fin de que no haya aglomeraciones y que disfrutar de todos sus puestos sea totalmente seguro.

8. La primavera ha llegado a los parques de la capital

¡ La primavera ha llegado! Y con ella las primeras flores y los paisajes espectaculares. Esto quiere decir que es el momento perfecto para disfrutar de la naturaleza que de dentro de la ciudad, los pulmones de Madrid como el Parque del Retiro, el Campo del Moro e, incluso, la variedad de la flora del Jardín Botánico. Además, si el tiempo acompaña, siempre puede ser buena idea hacer un picnic, coger la bici o los patines y hasta animarte con las barcas de remos.

9. ¿Alguien tiene hambre? Planes gastronómicos dulces en Madrid

Si la Semana Santa tiene unas protagonistas por excelencia (y más en un año sin procesiones) esas son las torrijas. Unos dulces típicos y sencillos que vuelven locos a muchos y que arrasan en algunas de las pastelerías más típicas de Madrid como en La Mallorquina en la céntrica Puerta del Sol. Por supuesto, las torrijas no son la única opción y los huevos de Pascua también ocupan un privilegiado lugar entre los dulces típicos de estas fechas. Además, al recorrer los escaparates de algunas de las pastelerías más populares de la ciudad podrás encontrar algunas esculturas de chocolate que son auténticas obras de arte.

10. Disfrutar de las terrazas en las alturas de la ciudad

Aunque el toque de queda no permite disfrutar de la noche madrileña más allá de las 23:00 horas, el día es muy largo y qué mejor que tomar algo con las mejores vistas de la capital. Y es que, si por algo destaca Madrid es por la gran cantidad de terrazas en las azoteas o rooftops con las que cuenta, perfectas para desconectar de la rutina. Algunas de las más populares son la azotea del Círculo de Bellas Artes, la terraza Picalagartos o la del hotel Óscar.

¡A disfrutar de las vacaciones de Semana Santa!