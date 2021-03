El piropo de Kerem Bürsin a Hande Erçel en la vida real que ha revolucionado a los seguidores de la serie

Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen química y eso se nota. La pareja de actores, que dan vida a Serkan y Eda, respectivamente, en la serie turca que está emitiendo desde hace unos meses Telecinco, Love is in the air, se llevan muy bien dentro y fuera de la pequeña pantalla.

Los intérpretes, que se han mostrado siempre muy amigables el uno con el otro públicamente, han reiterado en varias ocasiones ante la prensa que fuera de la ficción, solo son muy buenos amigo, algo que ha roto el corazón de muchos de los fans de la serie que, sueñan con que Serkan y Eda den el salto a la vida real y los actores se unan formando una de las parejas más guapas del panorama de la industria.

De hecho, tal es el deseo de los seguidores de Love is in the air de que Kerem Bürsin y Hande Erçel formen una pareja real que, cada vez que uno de los dos publica algo en las redes, sus fans lo analizan al detalle en busca de una señal que apunte hacia que su amistad ha dado un paso más allá. Y claro, después de tanto buscar, algo han encontrado.

Aunque no parece que el comentario de Kerem Bürsin supere la línea de la amistad con su compañera de reparto, el hecho de que el actor haya alabado en las redes sociales la belleza de Hande, ha revolucionado a sus seguidores, que al enterarse de que Kerem había comentado un post en Instagram de la actriz, les convirtieron rápidamente en trending topic en Twitter.

"Qué mujer tan guapa"

El piropo de Kerem Bürsin a Hande Erçel en Instagram. / Instagram - Hande Erçel

Los hechos ocurrieron la pasada semana. Hande Erçel, como es costumbre en su perfil de Instagram, subió varias fotos suyas posando y luciendo un conjunto blanco que le quedaba fenomenal acompañadas de un mensaje en el que aseguraba que las imágenes correspondían a un día muy emocionante.

Hasta aquí, todo normal. Pero a las pocas horas llegó la revolución. Al ver las fotos Kerem Bürsin no se contuvo y decidió hacerle saber a su compañera de reparto lo guapa que estaba. "Qué mujer tan hermosa", indicó el actor en los comentarios del post de que fue Miss Turquía.

Y aquí empezó todo. Los fans se percataron rápido de la interacción entre la pareja y el actor recibió casi 115.000 me gusta y casi 5.000 personas le respondieron. La mayoría pusieron corazones y en todas las redes sociales se empezó a especular sobre una posible relación entre ambos llegando a convertir a Kerem en trending topic. ¿Acabarán juntos él y Hande?

Por ahora aseguran que todo se ha quedado en amsitad... pero ¿quién sabe lo que les deparará el futuro?