Rosé (BLACKPINK) desvela uno de los momentos más difíciles de su vida: “Fue horrible”

Rosé se ha convertido en una de las artistas más escuchadas de los últimos días. Y es que el lanzamiento de su EP R ha sido todo un éxito a nivel internacional.

Aunque esto de triunfar en todos los rincones del mundo no es ninguna novedad para la australiana de procedencia surcoreana, ya que forma parte de la exitosa girlband de K-Pop BLACKPINK. Pero llegar hasta ahí no ha sido un camino fácil, y eso es algo que nuestra protagonista recordará por y para siempre.

En una entrevista con Vogue Australia, cuya portada de abril estará protagonizada por la propia Rosé, la joven recuerda una de las decisiones más difíciles que tomó en su vida y que no fue compartida por muchos miembros de su entorno.

"Decidí dejar el instituto y todos mis profesores y amigos estaban como: '¿¡Qué!? ¿¡Por qué lo dejas!?' Nadie sabía qué era el K-Pop, así que nadie entendió a dónde iba. Fue horrible", desvela Rosé en la entrevista.

Finalmente, obtuvo buenos resultados de esta decisión, pero no es algo que todos puedan decir. El futuro de Rosé no fue producto de una casualidad, porque ella misma se esforzó para conseguirlo, pero lo que está claro es que abandonar sus estudios fue un paso osado y que casi la llevaba directa al vacío.

Rosé aterrizó en nuestros oídos en solitario a mediados de marzo de este año con su EP R. On The Ground y Gone son los dos temas que lo protagonizan. El primero de ellos ya ha batido récords en las plataformas digitales. Sus compañeras de banda se han encargado de apoyarla en esta nueva etapa musical que no la distanciará de sus proyectos en conjunto pero sí la ayudará a exprimir todo su potencial vocal en solitario.

Y a ti, ¿qué te parece la decisión que tomó Rosé para dedicarse al K-Pop?