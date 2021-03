Gjon's Tears, autor del tema del documental de Rocío Carrasco, estalla contra Telecinco y luego pide perdón

El documental de Rocío Carrasco Rocío, contar la verdad para seguir viva ha supuesto un gran revuelo mediático en nuestro país. Pero, más allá del furor provocado por el contenido de las declaraciones de la hija de Rocío Jurado, la música escogida para esta producción también ha sido otro de los aspectos más llamativos. Sobre todo, el día de su estreno en el que la canción Tout l’universe de Gjon’s Tears, el representante de Suiza en el próximo Festival de Eurovisión, se convirtió en el éxito del momento gracias a Mediaset.

Sin embargo, no pasó desapercibido el hecho de que en la última entrega de la serie documental, la canción introductoria no era la misma, sino otra de las canciones que sonará en Eurovisión 2021. Concretamente, Voilà de Barbara Pravi. Y, aunque la canción de Gjon’s Tears continúa siendo el tema principal de Rocío, contar la verdad para seguir viva, este cambio de melodía no sentó nada bien al representante de Suiza, que arremetió contra Telecinco en sus redes sociales.

“Cuando Telecinco usó mi canción, me dijo que era especial y única para ellos, que por ello me invitaron a su programa y me preguntaron si podían usar mi canción para todo el documental. Y acepté para agradecer el apoyo de España", comenzaba a relatar el representante suizo en sus stories de Instagram justo antes de una siguiente publicación en la que mostró todo su enfado sin escatimar en ironía: “Me doy cuenta de que no tenemos la misma definición de 'único' y de 'todo el documental'. ¡Estoy tan feliz de ser un condón usado de nuevo!"

Haciendo de sí mismo todo un meme, el artista puso junto a su imagen mensajes como “Yo cuando mi crush me está diciendo cosas bonitas y cumplidos” y “Yo dándome cuenta de que mi crush le dice las mismas cosas a todo el mundo”. y este no fue el único ejemplo, también subió algunas publicaciones más comparando su decepción con otros asuntos como la comida a domicilio. Eso sí, Gjon’s Tears quiso aclarar que su problema no iba relacionado con Barbara Pravi: “Simplemente pienso que, cuando algo no está bien, hay que decirlo. No está bien que un canal de televisión me mienta sin motivos (…) Amo a mi Barbara"

Gjon’s Tears da marcha atrás y pide disculpas

Después de todo el revuelo organizado, Gjon’s Tears ha pedido disculpas a la cadena, de nuevo a través de sus stories de Instagram.

Publicación de Gjon's Tears. / Instagram / Instagram @gjon.s_tears

"Hola a todos. Nunca quise este odio. Estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de tocar en España y sé lo afortunado que soy. Fue alucinante y la productora fue muy guay (…) Quiero disculparme por esta situación porque mucha gente me envió artículos que decían cosas incorrectas y que me creí. Reaccioné muy rápido y no debería haberme creído esos artículos. Debería haber enviado un correo directamente a la productora en vez de reaccionar en mis historias. Lo hice mal, lo siento", escribía el suizo sobre su participación en el documental.

Además también ha querido aclarar que la productora ya le ha dado las explicaciones pertinentes y que no siente celos hacia la representante francesa: "Ella es increíble y se merece todo el apoyo que está recibiendo desde España y de todo el mundo. No intento convenceros, ella sabe todo lo que pienso de ella".