Series y películas de Netflix y HBO perfectas para ver esta Semana Santa

La Semana Santa ha llegado al fin para (casi) todos. Aunque los escolares de varias comunidades autónomas ya llevan varios días de vacaciones y el calendario laboral de este 2021 solo contempla como festivo el Viernes Santo, la realidad es que los primeros días de descanso de la primavera llegan para muchos esta tarde o a primera hora de mañana, Jueves Santo.

Eso sí, este año, las vacaciones serán distintas debido a la crisis sanitaria que atraviesa el país y a las medidas de restricción que el Gobierno y las comunidades autónomas han implantado para combatirla; pues desde hace varios días y hasta el fin de la Semana Santa, casi todas las comunidades autónomas estarán cerradas perimetralmente, por lo que este 2021, tampoco podremos viajar.

¿Y qué hacemos entonces? Pues además de buscar planes que se puedan hacer cerca —aquí tienes algunas ideas si estás viviendo en Madrid o en Barcelona— esta Semana Santa es un buen momento para ponerte al día con esas series o películas que llevas tiempo deseando ver pero para la que no has tenido tiempo o para lanzarte a disfrutar de algún contenido nuevo.

Aquí te dejamos algunas ideas de series y películas que puedes encontrar en Netflix y HBO que, por su duración o su contenido, creemos que son perfectas para verse durante esta Semana Santa.

Series, que por duración, son perfectas para esta Semana Santa de 2021

1. Sky Rojo: 3,3 horas que no sabemos si podrás dosificar - Netflix

Una de las últimas novedades de Netflix es Sky Rojo, una serie de los creadores de La Casa de Papel que, sin duda, te hará vibrar. Aunque la temática de Sky Rojo no está muy acorde con una tradición religiosa como es la Semana Santa, —cuenta la historia de tres prostitutas que tratan de escapar de su proxeneta— la verdad es que sus 8 capítulos de 25 minutos la convierten en una perfecta candidata para hacer una maratón. ¡En 3,3 horas la tienes vista, así que te da tiempo de sobra a verla de aquí al lunes!

Sky Rojo | Tráiler oficial | Netflix

2. It’s a sin: una miniserie de menos de 4 horas – HBO

Una de las series de HBO de este 2021 está siendo I’ts a sin. Se trata de una miniserie de 5 capítulos de 45 minutos cada uno que narra la vida de un grupo de jóvenes amigos que llegan a Londres en los ’80 dispuestos a comerse el mundo per que se tiene que enfrentar a la crudeza de una sociedad marcada por la homofobia y los primeros casos de VIH.

3. Superman & Lois - una visión diferente de los superhéroes en HBO

Es una de las últimas novedades en HBO. Esta serie, que aporta un enfoque distinto a las historias de superhéroes, sigue al periodista y a Superman y muestra cómo estos se tienen que enfrentar a las presiones, el estrés y las complejidades derivadas de ser padres trabajadores en la sociedad actual. Superman & Lois por ahora solo tiene una temporada de cinco capítulos que duran entre una hora y 30 minutos, por lo que seguro que puedes verla entre hoy el Domingo.

Superman & Lois | Tráiler | HBO España

3. Quién mató a Sara - tendencia en Netflix

Esta serie de solo una temporada lleva estando entre las tendencias en España de Netflix varios días. Quién Mató a Sara es un drama policiaco mexicano en el que un joven acusado injustamente de asesinar a su hermana está decidido a vengarse. Tiene 10 capítulos de unos 40 minutos, por lo que verla te llevará menos de siete horas. ¿Lo ves posible en los próximos cuatro días?

Series en las que la religión está muy presente

1. The Young Pope, una historia de Sorrentino sobre un Jude Law escogido Papa - HBO

¿Qué hay más religioso que el Papa? Si todavía no has visto la serie The Young Pope, protagonizada por Jude Law y dirigida por Paolo Sorrenito, esta Semana Santa puede ser tu momento. Esta serie cuenta la historia del ficticio Pio XIII, un papa ultraconservador que vive oculto en el Vaticano y que, sin duda, es un personaje muy familiar. The Young Pope tiene una temporada formada por diez capítulos de unos 55 minutos de duración, por lo que, para verla, tendrías que invertir algo más de 9 horas.

The Young Pope - Tráiler (Español)

2. El cuento de la cridada: una exitosa distopía – HBO

Esta serie tiene tres temporadas e igual no te da tiempo a empezarla y acabarla durante la Semana Santa. Sin embargo, psu contenido, que apela a la religión presentando una sociedad distópica marcada or el totalitarismo político y el sectarismo religioso, la convierten en una buena candidata para esta lista. La serie, que no necesita mucha más presentación, pues ha sido uno de los grandes éxitos de los últimos años, está basada en la novela de Margaret Atwood y puede verse en HBO.

El Cuento de la Criada | Temporada 1 (Español) | HBO España

3. Unorthodox: una serie y corta y con el foco en la religión – Netflix

Esta serie se estrenó en Netflix el año pasado y fue todo un pelotazo en la plataforma. Unorthodox está basada en la historia real de Deborah Feldman y cuenta como una joven de 19 años se escapa de su comunidad judía ortodoxa en Nueva York para trasladarse a Berlín. Allí, experimentará el brutal choque entre su cultura y la alemana. La serie tiene solo cuatro episodios y la puedes ver en menos de cuatro horas. Sus capítulos varían entre los 52 y los 55 minutos.

Películas de Netflix perfectas para ver en Semana Santa por su vinculación con la religión: