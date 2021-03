Tiësto remezcla el hit ‘Your Love (9pm)’ de ATB, Topic y A7S

Hay éxitos musicales que no se te pueden ir de las manos, y en el caso de los DJs es, además, de manera literal. Y si no que se lo digan a Tiësto, que se ha unido al hit de ATB, Topic y A7S: Your Love (9pm).

El referente de la EDM ha lanzado la remezcla de este tema, del que se considera un auténtico fan. "9pm (Till I Come) es una de mis preferidas de siempre, de esa época. He crecido con esa canción. ATB me preguntó si quería remezclar el single, Your Love (9pm) ¡y aquí estamos!", confiesa nuestro protagonista.

Y es que con tan solo escuchar unos segundos del tema, ya consigue que un chute de energía recorra nuestros cuerpos. Al más puro estilo de Tiësto, el hit nos levanta de la silla y nos anima a continuar con el día de otra manera.

La canción original también ha sido todo un éxito. Está a punto de alcanzar los 100 millones de streams globales, y continúa presente en las listas de Spotify y Shazam. Pero si a esto le sumas el talento de una de las mayores figuras de la escena de la música electrónica a nivel internacional, el resultado es explosivo.

Tiësto es una eminencia del dance. Cuenta con más de 36 millones de álbumes vendidos, 8 mil millones de streams acumulados y un ejército de fans que lo apoyan desde sus comienzos en el año 1994. ¡Tiësto nunca falla!

Y a ti, ¿qué te ha parecido el remix de Your Love (9pm)?