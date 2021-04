Jennifer Aniston no fue la primera opción para interpretar a Rachel en 'Friends'

Friends se ha consagrado como una de las mejores series de la historia de la televisión, sumando nuevos seguidores pese al paso del tiempo y teniendo a los veteranos con las expectativas por las nubes por su esperado regreso cuando se cumplen más de dos décadas desde su estreno. Una serie en la que sus seis personajes principales cuentan con un protagonismo más o menos similar dentro de la trama, aunque probablemente el papel de Rachel Green interpretado por Jennifer Aniston siempre haya sido uno de los que más furor haya causado.

La chica adinerada que gracias a sus amigos arrancó una nueva vida lejos de las tarjetas de crédito de su padre se convirtió en todo un ícono de la moda y conquistó muchos más corazones que el de Ross. Sin embargo y aunque fue la interpretación que catapultó a la fama a Jennifer Aniston, fueron otras muchas actrices quienes estuvieron a punto de dar vida a Rachel antes de que ni siquiera se pensase en la exmujer de Brad Pitt para protagonizar la serie.

Téa Leoni

Probablemente su rostro te resulte familiar gracias a películas como Parque Jurásico III, Dos policías rebeldes o Impacto profundo, pero la realidad es que Téa Leoni no se convirtió en Rachel Green porque ella no quiso. La actriz rechazó el papel y continuó su carrera por un sendero totalmente distinto al de la pandilla de amigos más popular de Nueva York.

La actriz Tea Leoni. / Getty Images / Photo by Barbara Nitke/CBS via Getty Images

Tiffani Thiessen

La inolvidable actriz de Salvados por la campana intentó meterse bajo la piel de Rachel, pero sospecha que su edad jugó en su contra en el casting (es cinco años menor que Jennifer Aniston).

Jane Sibbett

Si eres fan de Friends habrás reconocido a Jane Sibbett al instante, pero no como Rachel, sino como Carol, la inolvidable exmujer de Ross Geller. Ella misma contó en una entrevista a News que ella había sido elegida para formar parte del elenco principal pero que los productores no sabían que ella estaba embarazada en el momento de arrancar la grabación de la serie. Pese a todo, la actriz se lo tomó con mucha deportividad y aseguró en la entrevista: "No me arrepiento, no hay forma de que alguien se haya acercado a lo que Jennifer Aniston hizo con Rachel. Ella era tan perfecta"

Jane Krakowsi

La actriz Jane Krakowsi fue otra de las jóvenes promesas del cine que también intentó ser Rachel Green, aunque este papel no estaba destinado para ella. Algunos años después se puso en su camino otra gran serie de éxito de los noventa: Ally McBeal.

Elizabeth Berkley

Aunque ella es otra de las grandes protagonistas de Salvados por la campana, Elizabeth Berkley no consiguió sumar el nombre de Rachel Green a su currículum interpretativo. Al parecer, Jennifer Aniston la superó en el casting para este mítico personaje.

Courtney Cox

Por muy difícil que te resulte de creer, originalmente se había pensado en Courtney Cox para dar vida a Rachel, mientras que Jennifer Aniston iba a hacer el papel de Mónica. Sin embargo, las propias actrices han narrado en más de una ocasión que no tardaron demasiado en comprobar que era mucho mejor y más acorde con sus respectivas personalidades intercambiar los papeles.

¿Te imaginas a cualquiera de estas actrices haciendo de Rachel en lugar de Jennifer Aniston? Desde luego no es una tarea nada fácil.