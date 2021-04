Así ha cambiado Nuria Bermúdez que ha reaparecido en el caso de Rocío Carrasco y Antonio David

El documental Rocío, contar la verdad para seguir viva protagonizado por Rocío Flores en el que está contando su versión de los hechos que vivió junto a Antonio David, ha devuelto a la actualidad del papel 'couché' a personajes como el abogado Emilio Rodríguez Menéndez o a Nuria Bermúdez.

La que fuera modelo y representante está casi irreconocible gracias a varios tratamientos de belleza que hemos podido ir siguiendo paso a paso en su perfil oficial de Instagram. Alejada de los focos de la prensa del corazón, ahora se ha visto salpicada por la declaración de la hija de Rocío Jurado.

Siempre según el documental emitido en Mediaset (que sigue arrasando en audiencias), "Nuria Bermúdez me llamó para quedar conmigo para darme información que me serviría mucho para mi separación. Yo ya sabía lo que pretendían. Querían que fuera con Fidel Albiac y le sacarían una foto con Nuria, a mí me eliminarían y a buscar el escándalo... como siempre han hecho" explicaba Rocío Carrasco.

'Nuriaber' ha respondido a través de un comunicado de sus abogados en el que anuncia medidas legales contra 'Rociito' por estas acusaciones: "Dicho relato es absolutamente falso, puesto que Doña Nuria Bermúdez no conoce, ni ha tratado jamás con la Sra. Carrasco, ni personal ni telefónicamente. Dichas acusaciones atentan contra el derecho de honor de mi representada por lo que emprenderé las acciones legales necesarias contra Rocío Carrasco para la salvaguarda de los derechos de mi patrocinada".

Pasan los años y la única certeza es que los personajes que marcaban la crónica rosa hace unos años vuelve a ponerse de actualidad exponiendo todo lo vivido en aquella época. Y si no fuera por ellos no nos habríamos dado cuenta del impactante cambio estético de Nuria Bermúdez que va a sorprender a millones de internautas.