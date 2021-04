Demi Lovato habla de “almas enredadas” en ‘Sunset’, un nuevo tema de la edición deluxe

Demi Lovato está desplegando sus alas este 2021. Cuando pensábamos que ya lo sabíamos todo acerca de la estadounidense, nos regala una docuserie sobre sus experiencias más duras junto a un álbum de lo más completo, Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over, y un videoclip en el que recrea la noche de su sobredosis (outfit y sentimientos incluidos).

Pero la artista guardaba un as sobre la manga: la edición deluxe del álbum donde nos ha regalado cuatro sorpresas. La primera, Sunset, un tema gospel muy mágico en el que habla de un amor correspondido y comprometido.

Este podría hablar de su exprometido, Marc Ehrich al que ya le dedicó 15 minutes, uno de los platos fuertes del disco que salía con una reveladora entrevista a Entertainment Weekly en la que explicaba por qué se sentía más liberada y empoderada ahora que no tenía un anillo en su dedo. "Ahora que no estoy prometida ni casada me siento bien y estoy como 'Wow, ¿no es esto mucho más empoderante?' No hace falta esa falsa sensación de seguridad", explicaba ella al medio.

La letra de Sunset nos hace pensar que esta canción habla de él antes de romperse la relación de forma más romántica y delicada, o, por el contrario, una completamente diferente que Lovato ha vivido: “We're just two tangled souls/ Made of roses and thorns/ Cuttin' through concrete, mm/ We're just ships in the night/ Chasin' after the light/ Long as I got you, you got me, oh”.

"So don't let the sunset/ On our love/ Don't let the night fall (Night fall)/ Tear us apart, no/ 'Cause I'm lost without you, without you/ Don't let the sunset/ On our love, no”, dice el coro.

Demi Lovato - Dancing With The Devil (Live on TikTok)

También en este lanzamiento Lovato ha añadido tres temas acústicos que se grabaron durante la cuarta parte del documental de Youtube: Anyone, Dancing With The Devil e ICU.

En plena semana de promo, Lovato ha dado un concierto en directo vía streaming en la plataforma de TikTok. De forma muy similar a la que Justin Bieber ya hizo para Nochevieja este año, ella ha cantado sus nuevos temas acompañada de su banda. Lo más comentado del evento virtual: su voz sonó impecable.