Demi Lovato ha comenzado la cuenta atrás para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio: Dancing with the devil The Art of starting over. El próximo 2 de abril verá la luz esta nueva aventura musical de la solista estadounidense en la que su situación personal se reflejará en todas y cada una de sus canciones.

Así lo estamos viendo desde el estreno de su documental en Youtube en el que ha ido desvelando algunos de los acontecimientos más terribles que le han sucedido desde su adolescencia. Y a medida que la fecha de publicación de su séptimo disco de estudio se ha ido acercando, hemos ido conociendo los títulos de canciones que darán forma a este proyecto.

Una de las últimas de la que hemos tenido noticia ha sido 15 minutes, canción en la que la intérprete le hace una brutal dedicatoria a su ex Max Ehrich después de romper su compromiso. Durante una entrevista con Entertainment Weekly ha explicado el origen de ese momento de crisis prematrimonial que acabó con su relación.

"El tamaño de ese anillo lo hacía muy real. Pero durante un segundo pensé: '¿sabes qué? Estoy bien, no necesito esto'. Simplemente no necesitaba un objeto en mi dedo que me hiciera sentir que todas mis mierd** estaban bien. Aparenta una estabilidad que no significa en absoluto. Descubrí que me gustaba vivir no en el caos o en la crisis pero sí en la fluidez. Y no quedarme atrapada en un ideal o en una tradición que fue impuesta por el patriarcado" explica Demi Lovato sobre el por qué de su decisión.

Ya escuchamos previamente a la intérprete explicar que su decisión también había tenido mucho que ver con la aceptación de su condición sexual. Y como un brusco despertar, la cantante tomó la decisión de anular el compromiso de la noche a la mañana. Una separación muy poco amistosa que se ha traducido en un duro cruce de acusaciones que ha desembocado en esta canción: "Hice lo que haría todo el mundo: ponerme en modo confinamiento y prometerme".

Él la acusó de enterarse por la prensa e intentar sacar rédito de su ruptura y ella a él de querer sus 15 minutos de fama: "Good riddance. You got your 15 minutes" canta Lovato en el hit. "Ahora que no estoy prometida ni casada me siento bien y estoy como 'Wow, ¿no es esto mucho más empoderante?' No hace falta esa falsa sensación de seguridad".

Las canciones de Dancing with the devil The art of starting over

Hace unos días descubrimos que la canción que compartirá con Ariana Grande llevará por título Met Him Last Night y pondrá de manifiesto la potencia de las voces de las dos artistas. Tendrá un mensaje de empoderamiento femenino y sororidad. No será el único dueto del disco. Ya conocimos What other people say junto a Sam Fischer y Demi Lovato también cantará junto a Noah Cyrus y Saweetie aunque de momento el nombre de estas colaboraciones no ha sido desvelado.

Sí hay títulos confirmados como Melon Cake, una canción que hablará sobre su trastorno alimenticio; Butterfly, que hablará de la complicada relación que tuvo con su padre biológico; o The kind of lover, en la que hablará sobre la población queer.

Este es el listado de canciones de Dancing with the devil The art of starting over.

Prelude

Anyone Dancing with the Devil ICU (Madison's Lullabye)

The Art of Starting Over