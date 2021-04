¡Ahora Caigo!: Cerdilover, la concursante y la camiseta que ya forman parte de su historia

¡Ahora Caigo! nos ha dejado uno de los momentos más virales de lo que llevamos de año. Todo ello gracias a una de sus concursantes invitadas. Pero no de los que luchan por llevarse el gran bote sino de sus rivales. Paula fue la primera elegida desde el puesto central y comenzó el show de Cerdilover.

Hay quien piensa que cuando uno tiene enfrente una cámara de televisión hay que aprovechar para intentar ganar popularidad. Pero lo de Paula era pura naturalidad como ya dejó caer el presentador Arturo Valls cuando fue elegida: "Empezamos bien".

"Me presento. Me llamo Paula pero me conocen como Cerdilover" empezó explicando la invitada y ante las preguntas del presentador explicó el por qué de ese apodo: "Soy la Cerdilover de España. Está mi cerda del alma que se llama Marisol, y ahora tengo otro cerdito nuevo que se llama Vainilla, pero tengo muchos más"

Cerdilover continuó explicando que vive "en un pueblo de Segovia que es precioso y mi afición es la agricultura: me encantan los tractores, las cosechadoras... pasarme todo el día en el campo". Mientras Arturo Valls, el público y la concursante principal mostraban su sorpresa con la invitada, la cámara no paraba de enfocar la camiseta estampada de Paula con la imagen de sus cerditos.

Paula, la Cerdilover, ya es historia de Ahora Caigo porque ya había estado

Como ya os contamos hace algunos meses, la renovación del formato de ¡Ahora Caigo! en su 10º aniversario de emisión pasaba por popularizar a todos sus protagonistas y mejorar su mecánica final. Y en 2019 no hubo nadie más popular que Paula, a quien conocimos ya como Cerdilover.

En aquel programa emitido en junio de 2019 también protagonizó otro momento viral con sus peculiares habilidades para mover la nariz. Paula, la oponente nº 2, nos contaba que "le gustan los cerdos, como mascotas. Y tiene una cerdita que se llama Marisol, en su granja del pueblo. Tiene una habilidad extraña, mueve la nariz muy rápido. Y con el dinero quiere comprarle un rodillo a su padre para las tierras, ayudar a su hermana en las competiciones de powerlifting y con lo que sobre, todo para Marisol, ¡huele tan bien!".