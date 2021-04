‘Sálvame’ ofrece la última hora de Olga Moreno en ‘Supervivientes’: “No para de llorar”

Este jueves noche comenzará Supervivientes 2021 y los concursantes ya están en Honduras aclimatándose al que será su hogar las próximas semanas o meses. Veremos quiénes logran saltar del helicóptero y comenzar su aventura desde el inicio.

Si hay un participante que preocupa es Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores que, hasta el último minuto estuvo dudando si irse o no a vivir esta aventura. Finalmente cogió el avión, pero consciente de que no tiene una estabilidad mental que le permita disfrutar de esta experiencia.

Su familia está pasando un difícil momento con la emisión de Rocío: Contar la verdad para seguir viva, un documental que está poniendo en jaque su estabilidad familiar. Se ha ido dejando en España muchas incógnitas e incertidumbres.

Última hora desde Honduras

“Acabo de recibir una información que hace referencia a lo que estamos viviendo estos últimos días”, anunciaba David Valldeperas en el último Sálvame. Y esas noticias hacían referencia al estado de Olga en Supervivientes.

“Todo el mundo se está preguntando cómo está la familia Flores, qué opina Olga… Nos llegan noticias desde el otro lado del charco, desde el Caribe. Por primera vez Olga Moreno se ha sincerado con algunos compañeros de Supervivientes y ha hablado de la situación en la que se encuentra la familia y sus hijos”, anunciaba.

Este jueves podremos ver la conversación que ha mantenido con sus compañeros, pero el director de Sálvame ya ha avanzado que “ella está preocupada y parece ser que no para de llorar”.

La percepción de Belén Esteban

Belén Esteban ha confesado que habló con ella antes de irse a Honduras. “No voy a contar lo que hablé con ella, pero estaba muy preocupada y lo tengo que decir. Estaba preocupada por David, Rocío y su hija. Hubo un momento en el que no sabía qué hacer, si irse o no”, explicaba.

“El día en el que se la llevan, me llamó, yo estaba aquí en directo y no se lo cogí, pero me mandó un audio y me dio mucha pena”, añadía.

La colaboradora ha admitido que cuando habló con ella la aconsejó que “se marchara y que no pensara y ella me decía que eso va a ser imposible. Es una situación muy dura”.

Informaciones desde Honduras

A Gemma López también le han llegado informaciones desde la isla. “Ella se ha desahogado allí, ha empezado a hablar de la situación, de la preocupación y aparece una palabra y es la palabra miedo. Y el miedo de Olga es que cuando ella regrese, su familia no esté como ella la dejó. Ahora mismo se vivía una unión familiar y el miedo es que a través de los capítulos episodios y las decisiones que se puedan ir tomando, esa unión que dejó ella aquí, ya no exista. Olga es consciente de que esto puede dinamitar muchas cosas”.

Kiko Matamoros, muy cercano a la familia, fue otro de los que aconsejó a David que siguieran con los planes del reality por el bien de sus hijos y no ha dudado en confirmar que será uno de sus defensores. Además, niega un distanciamiento de Antonio David con sus hijos que, según cuenta, están más unidos que nunca.

Está claro que el concurso no empieza bien para Olga aunque ahí estará Rocío Flores para defenderla.